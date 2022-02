La coiffeuse Anaïs et son équipe n’ont pas perdu l’esprit de Carnaval...

En ce premier samedi des festivités carnavalesques son représentant n’a pas oublié ce rendez-vous désormais annuel. Histoire de prendre une photo de la dynamique coiffeuse en compagnie de sa joyeuse équipe dans une tenue de circonstance. Anaïs, dite « le top canon », Sandrine, dite « la coccinelle », Juju, dite « le petit bouchon », et Nico, dit « la grande bleue », ont fait preuve encore une fois d’imagination concernant le déguisement. Ils sont beaux, leurs masques, n’est-ce pas !

A l’image d’Obélix, Anaïs est, semble-t-il, tombée dans la marmite, quand elle était plus jeune... et depuis, elle a inoculé le virus du Carnaval – un bon virus, celui-là - à ses collaborateurs pour le plus grand plaisir de sa nombreuse clientèle.

Gabriel-Henri THEULOT