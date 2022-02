Les résultats du Billard Club Chalonnais

Ce week-end, à Chalon, en Nationale 1, Finale de District au mode de jeu à la Bande, dirigé par Patrice Gautier (Directeur de jeu et arbitre) ou Hervé Reboul de Cuiseaux Champagnat devient Champion de District avec 1,83 de moyenne générale 19 points de meilleure série, 2éme le chalonnais Eric Soler avec une moyenne générale de 1,57 , meilleure série 12 points. Toujours à Chalon, Finale de District au mode de Jeu à la Bande en Régionale 2 ou le chalonnais Francois Serna termine 2éme du tournoi avec 0,90 de moyenne générale, meilleure série de 9 points, et 3éme Jean Dorlet 0,81 de moyenne générale, meilleure série 5 points. Le week-end prochain à Chalon, 2éme tournoi Adultes Débutants interne au club et 2éme tournoi Jeunes organisé par le comité Départemental avec des jeunes de Cuiseaux Champagnat, Dole, Le Breuil et Chalon.