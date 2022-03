Un français vivant en Ukraine à Khoust passe par info-chalon pour demander du soutien matériel et financier

Contacté téléphoniquement ce matin par info-chalon le message d’Alain est sans équivoque, les ukrainiens ont besoins de nous. Découvrez le message de ce français marié à une ukrainienne !



Situé à 40 km de la frontière avec la Hongrie à Khoust en Ukraine, une ville située au nord et éloignée de la zone des combats pour l’instant, Alain B, français, chef d’entreprise installé depuis plus de 10 ans en ukraine et qui vient livrer régulièrement du bois en France, lance un appel de soutien via info-chalon, à la population chalonnaise et grand chalonnaise.

Voici son message retransmis intégralement à votre intention à tous :

« Chers amis français ! La situation aujourd’hui en Ukraine est très difficile comme vous le savez. Notre pays est seul face à l’agresseur russe. Les soldats de notre pays, ainsi que les bénévoles et même nos femmes ont pris les fusils et font tout pour défendre notre pays et l’avenir de l’Europe. Nous cherchons à les soutenir pour trouver les besoins nécessaires pour poursuivre le combat. Aussi, nous avons besoin de votre aide et de votre soutien sous différentes formes :

En médicaments bien sûr mais aussi en anti-douleurs, anti-inflammatoires, en pansements, compresses, attelles d’urgence etc… nous aimerions aussi une aide alimentaire avec des boites de conserves, des plats cuisinés, des sandwichs sous vide et de la nourriture riche en calories, stockage à long terme : Café soluble, Thé, Biscuits, Pâtes instantanées, Céréales, Barres énergétiques, Charcuteries en emballage sous vide, Fruits secs. (dattes, abricots secs, noisettes), Lait en poudre et concentré, Chocolat, Bonbons … mais aussi du matériel sacs de couchage, lampes de poche, petits réchaud à gaz, groupes électrogènes… bref, tout ce que l’on peut acheminer à nos soldats au front.

Actuellement une plateforme de réception de matériels et d'aide alimentaire est mise en place à l’entreprise de la scierie et Lamellé Bourguignonne ‘ d’Annie Verne à Saint Germain du Bois (O7 68 39 16 87) donc n’hésitez pas à acheminer tout ce que vous aurez la gentillesse de mettre à notre disposition et même les dons. Les produits seront ensuite regroupés dans les Vosges à la Scierie Marc Perru, 1 Parc d'activité Cap-Vosges 88320. Tél: 06 75 48 25 07 . Dés que le camion sera complet, nous organiserons l'acheminement vers notre usine en Ukraine à Khoust. Ensuite, nous allons nous occuper de livrer nos soldats avec des minibus, dans les zones de combat.

Mais l'aide pour l'Ukraine peut-être aussi une aide financière pour acheter des pansements (compresses, attelles d'urgence etc). Vous pouvez faire des dons en euros sur le compte de la société Oak & Wine au Luxembourg ( Rib joint ci-dessous).Ces fonds seront uniquement destinés à l'achat de pansements de première urgence, par le biais d'une association en Lituanie: Mindaugo Griskonio Fondas Vs, Kalvariju 99A-21 Vilnius Lituanie. Nous assurons le ensuite le transport depuis la Lituanie vers l'Ukraine et ensuite il sera dispatché vers les zones de combats. Une traçabilité de vos dons sera assurée, avec une copie des factures d'achats. De toute façon, nous nous engageons à contrôler que les fournitures, que ce soit, l'aide alimentaire ou des pansements arrivent à l'endroit voulu.

Conclusion: Ce qui est, je pense, très important, c'est l'urgence de la situation et nous devons être très réactifs. Les militaires comme les bénévoles mais aussi nos femmes qui défendent les valeurs de l'Ukraine et de l'Europe, ont besoin de votre participation et nous vous remercions pour votre Aide.

Un grand merci à vous tous et de relayer au maximum cet article !

Nous comptons sur vous tous! ».

Alain B…

J.P.B