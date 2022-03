Communiqué de presse du Parti Communiste Français de Chalon-sur-Saône



Décès de Monsieur Marcel BOSSU.



Un militant historique du parti communiste nous a quitté.



Marcel BOSSU était né le 4 juillet 1931 à Saint-Rémy. Fils d'Emile BOSSU, cheminot, et de Marie-Adèle PROTARD, ménagère, il est l'aîné d'une famille de 15 enfants, Il rentrera à l'usine CREUSOT LOIRE (SFAC) de Chalon-sur-Saône dans laquelle il suivra une formation de traceur en 1949. I l poursuivra son activité professionnelle dans cette entreprise jusqu'à sa fermeture qui le marquera profondément.



A quinze ans il rejoint l'UJRF, mouvement de la jeunesse communiste en 1946. A l'usine, il adhère à la CGT dont il deviendra un membre actif. Il sera élu en 1954 délégué du personnel. Très vite, il s'engagera dans la vie politique en adhérant dans cette même année au PCF. Il sera toute sa vie un militant de terrain, actif, écouté de tous et estimé dans l'entreprise et tout le Chalonnais. Il sera dans toutes les luttes, dans la défense des revendications, dans l'organisation de la lutte pour la paix et le désarmement, dans la dénonciation des guerres coloniales du Vietnam et de l'Algérie.

En 1962, il fera campagne pour le non au référendum organisé pour la modification de la Constitution, engageant la France dans le régime du présidentialisme qui place depuis soixante ans le président au-dessus du peuple et de son parlement. Plus tard il sera engagé pour le non au traité de Maastricht.



Il était aussi membre du secrétariat de la section chalonnaise du PCF depuis la fin des années cinquante ainsi que de la commission exécutive du syndicat CGT des métaux. En 1962 il est élu à la direction départementale du PCF dans laquelle il fera entendre fortement la voix du monde du travail.

Ses obsèques civiles auront lieu le jeudi 3 mars 2022 à 14h30 en la salle des fêtes Georges Brassens à Saint-Rémy.

Condoléances sur registre.

Fleurs naturelles seulement.

Marcel repose à la chambre funéraire Roc'Eclerc de Saint-Rémy.