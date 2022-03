Elles seront 12 jeunes filles à briguer le titre de Miss Saône et Loire 2022, après deux années d’interruption.

Molly BURTON d’Autun ; Clémence DE BELLIS de Gueugnon ; Charline DELILLE de Macon ; Margaux GILOT de Paray le Monial ; Jade GOBET de Macon, Emma GRISARD de Chalon sur Saône ; Manon JOSEPH de Saint Rémy ; Lara LEBRETTON de Givry ; Alysson MONTIALOUX de Guerfand ; Élisa PINON de Macon ; Solène ROUILLOT de Macon ; Charlotte VOISIN de Varenne Saint Sauveur.

Elles évolueront sur scène sous le Direction de Jessica STROEHER chorégraphe du Comité Miss Bourgogne.

La particularité de cette élection, c’est que le grand public pourra voter par SMS depuis le jeudi 10 mars à 8h au samedi 12 mars à 21h, pour déterminer les 6 finalistes parmi lesquelles le jury choisira Miss Saône et Loire 2022 et ses deux Dauphines. Toutes les informations sur comment voter sont sur l’affiche.

Cette élection est qualificative pour l’élection Miss BOURGOGNE 2022 qui aura lieu le dimanche 9 octobre salle de l’Éduen à Autun en présence de Miss France 2022 Diane LEYRE.

En deuxième partie les Miss BOURGOGNE font ‘leur show’, orchestré par Naomi BAILLY Miss Bourgogne 2016, avec Mélanie SOARÉS Miss Bourgogne, 2017, Coline TOURET Miss Bourgogne 2018, Sophie DIRY Miss Bourgogne 2019 et 3ème dauphine de Miss France, Lou-Anne LORPHELIN Miss Bourgogne 2020 et 4ème dauphine de Miss France, Chloé GALISSI Miss Bourgogne 2021 et prix du mannequinat à Miss France.

Cette élection est organisée par l’association ‘Tous pour Lilou’ et tous les bénéfices iront pour le bien être de Lilou qui fait beaucoup de progrès. Le site ‘ wwwTous.pour. lilou’.

Réservations des places : 06 61 76 46 48 ; 07 82 88 38 86 ; mail : [email protected]