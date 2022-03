Les Chalonnais prouvent leur solidarité sans faille avec le peuple ukrainien

En lien avec l'Association des maires de France et l'action de la Protection civile de Saône-et-Loire, la Ville de Chalon-sur-Saône se fait point de collecte pour centraliser les nombreux dons des Chalonnais qui montrent une solidarité sans faille avec les populations ukrainiennes déplacées. Plus de détails avec Info Chalon.

La Ville de Chalon-sur-Saône s'associe à l'action de la Protection civile de Saône-et-Loire, en lien avec l'Association des maires de France (AMF), faisant de la cour de l'Hôtel de Ville un point de collecte pour centraliser les dons mentionnés sur la liste communiquée par la Protection civile.

Émanant de l'ambassade d'Ukraine, cette liste correspond aux besoins d'urgence sur place.

Le président de la Protection civile de Saône-et-Loire, Valéry Calin, et le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, invitent la population à remettre leurs dons jusqu'à vendredi soir en mairie ou à l'antenne locale de la Protection civile, au 10 Rue de la Trémouille (à côté du lycée Émiland Gauthey).

C'état aussi l'occasion pour Arlette Cornaire, présidente de la Famille Chalonnaise, de remettre un chèque de 500 euros, «une somme à utiliser là où il y en a besoin».

Cette dernière était accompagnée de Raphaël Jimenez, président de la la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE), Anne-Marie Ligier, vice-présidente de la Famille Chalonnaise, et Bernadette Rougé, une bénévole de deux associations.

Il est possible de faire un don de matériel de secours (matériel médical, blouses, bandages, etc.), de produits d'hygiène (savon, dentifrice, médicaments, couches, etc.) et de matériel logistique (lit de camp, sacs de couchage, vêtements, matériel électrique, etc.).

La liste des produits est à retrouver ici.

À titre d'exemple, les pharmaciens et le centre de distribution des Restos du Ccœur de notre ville ont remis plus de 12 000 masques.

Les dons seront ensuite récupérés et triés par les bénévoles de la Protection civile, «pour être regroupés à Metz».

Les premiers départs sont espérés ce week-end.

«Ensuite, nous aurons des véhicules qui partiront de toute la France en convoi jusqu'en Pologne pour venir en aide aux populations ukrainiennes déplacées», nous explique le président de la Protection civile de Saône-et-Loire.

Du côté de l'accueil de réfugiés venus d'Ukraine, les autorités municipales «sont en train de faire des repérages d'éventuels locaux pour les loger dans les meilleures conditions possibles», nous assure le maire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati