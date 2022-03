France relance : 3 nouvelles manufactures de proximité soutenues en Bourgogne-Franche-Comté

Soutenues dans le cadre du plan France Relance, les manufactures de proximité sont des tiers- lieux dédiés à la production, qui animent et apportent des services à une communauté professionnelle : ateliers de fabrication destinés aux artisans ou à de petites entreprises pour leur donner accès à des machines mutualisées, écosystème de compétences, conditions propices à la création et au développement de nouvelles activités.

Ces tiers-lieux ont pour ambition de participer à la vie économique locale dans les filières bois, métal, écoconstruction, parfumerie, agroalimentaire...

L’appel à manifestation d’intérêt soutient ces espaces de travail implantés dans des territoires fragiles : petites et moyennes villes, zones rurales, quartiers prioritaires.

Dijon, le 3 mars 2022

Au total, 30 M€ seront dédiés en 2022 au niveau national pour les 100 manufactures sélectionnées (trois vagues).

Un montant moyen de 260 000 euros par projet pourra être accordé par l’État en fonction des besoins et de la maturité des projets des différentes manufactures.

Le 8 décembre 2021, ont été annoncés les 20 lauréats de la première vague de labellisation des Manufactures de proximité.

Trois manufactures en région Bourgogne-Franche-Comté ont été labellisées lors de la première vague :

• L’atelier des savoirs faire à Saint Claude (39) :

Ce projet vise à valoriser, préserver et favoriser la transmission des métiers d’art et d’excellence. Ce tiers lieu dispose d’une véritable offre de formation professionnelle, initiale ou continue, aux artisans portant sur une trentaine de disciplines et d’un espace partagé avec un parc machine. Il accompagne pleinement l’installation des artisans sur le territoire (incubateur, pépinière) et facilite la création de nouveaux services de commercialisation.

• La Crunch Factory de l’UTBM (90) :

Ce projet s’inscrit dans la démarche « crunch » de l’Université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM), avec pour objectif la densification des capillarités entre le monde de la recherche, l’ouverture sur la cité et le monde industriel (industrie 4.0). Il prévoit la création d’une plateforme de ressources dans une logique d’innovation et de mise en commun d’outils et de compétences entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises.

• Make ici Morvan à Lormes (58) :

Implanté à Lormes, ce tiers-lieu de production a pour objectif de proposer des ateliers partagés ou privatifs équipés de machines pour aider une génération d’entrepreneurs makers à se lancer et à se développer, au sein d’un centre d’expertise dédié à la transformation du bois.

Trois nouvelles manufactures de proximité ont été labellisées en région Bourgogne-Franche- Comté le 1er mars 2022 :

• Projet de manufacture dédié à la décarbonation de l’industrie porté par l’entreprise Robin Aircraft à Darois (21) :

Le projet du consortium réuni par cette PME du secteur aéronautique vise la réduction de l’impact écologique des PME industriels par une meilleure maîtrise des procédés consommateurs d’énergie. Il s’agit d’activer divers leviers liés à l’empreinte écologique et la décarbonation de l’industrie (matières premières, chaîne de fabrication, transports et approvisionnements) tout en créant un lien d’émulation, d’expérimentation et d’innovation entre les entrepreneurs, l’écosystème de formation et le laboratoire de recherche.

• La manufacture du réemploi à Auxerre par l’association « au bonheur des chutes »(89) :

Ce tiers-lieu vise à donner une seconde vie aux matériaux délaissés du territoire et à diminuer la production de déchets. Il incite aux pratiques incitatives de réutilisation de matériaux par des ateliers et des chantiers participatifs ainsi qu’à la conception sur mesure d’aménagements de meubles et petits objets pour les particuliers et professionnels. A cela s’ajoute la création d’un magasin qui vendra des matières collectées à destination des bricoleurs, créateurs et artisans.

• La manufacture du Haut-Clunisois à Tramayes (71) :

Ce projet vise à jouer le rôle de catalyseur, soutenant la mise en œuvre de projets agricoles, artisanaux, sociaux et solidaires sur tout le territoire du Haut-Clunisois. Ce lieu ressource abritera une pépinière, et œuvrera sur des pratiques de mutualisation de formations pour les artisans et entrepreneurs. Il incitera aux projets expérimentaux et encouragera l’essaimage de modèles similaires. Ainsi, des outils, des matériels et des locaux seront mutualisés.