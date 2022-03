Pour le plus grand contentement des habitués de plus en plus nombreux au fil des ans. Et pour tous les autres une occasion à ne pas laisser passer de compléter leur cave, alors que s’annoncent les premiers beaux jours. Synonyme de retrouvailles en famille ou entre amis, tant attendues après les mois difficiles que nous avons passés depuis mars 2020 et l’arrivée du Covid-19.

Le vin de Toul... et le vin du Doubs

Et pour cette grande reprise, les organisateurs, jamais à court d’idées, ont souhaité vous faire découvrir deux vins encore peu connus. Les Côtes-de-Toul, et plus particulièrement le gris-de-Toul, classés comme AOC depuis 1998, et produits sur environ 90 hectares à l’ouest de Nancy. Et surtout « Le Moutherot », un vin de pays qui commence à se faire un nom depuis quelques années, et qui nous vient du Doubs, et plus précisément de vignes situées à une quinzaine de kilomètres de Besançon. Deux étapes parmi d’autres d’une belle balade à travers la France du vin.

Une vingtaine de vignerons...

La Bourgogne sera bien sûr au cœur du voyage avec la Côte chalonnaise (mercurey...), la Côte de Beaune (saint-aubin, chassagne, puligny, santenay, maranges, saint-romain, auxey-duresse, monthelie...), la Côte de Nuits (Nuits-Saint-Georges...), le Mâconnais (mâcon, saint-véran, pouilly-fuissé...) ou encore la Basse Bourgogne (chablis, bourgogne chitry). Mais vous pourrez aussi visiter le Beaujolais (chiroubles, morgon, chénas...), le bugey (cerdon...), la vallée du Rhône (crozes hermitage, gigondas, vacqueyras, châteauneuf du pape, clairette de die...), les Côtes de Provence, le Languedoc-Roussillon (pays d’oc...), la vallée de la Loire (anjou, saumur...), sans oublier l’Alsace. Au total une vingtaine de vignerons vous feront connaître le must de leur production.

Vous pourrez aussi vous laisser tenter par d’autres « plaisirs » de la table, tels que miel, chocolats, gâteaux, viande, charcuteries, tapenades, ou encore foie gras, car cinq métiers de bouche seront aussi de la partie.

Pour le bonheur de Clara...

L’entrée au salon sera entièrement gratuite mais des verres de dégustation seront vendus, au prix de 4 € l’unité, au profit de l’association « Pour le bonheur de Clara ». Clara est une jeune fille de la région chalonnaise, aujourd’hui âgée de 13 ans, atteinte de monosomie, une maladie génétique très rare et qui a besoin de matériels adaptés, d’un environnement aménagé et de soins pas toujours remboursés.

6e salon Vins-Plaisirs samedi 12 mars, de 10 heures à 19 heures, et dimanche 13 mars, de 10 heures à 18 heures, à la salle des fêtes, avenue Maurice Ravel, à Châtenoy-le-Royal. Entrée gratuite. Parking assuré. Restauration sur place. Tombola gratuite.

Gabriel-Henri THEULOT