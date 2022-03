La Fédération socialiste de Saône et Loire appelle à se rassembler, ce samedi au Creusot, en soutien à l'Ukraine

Communiqué

Tous rassemblés en soutien au peuple urkrainien samedi 5 mars à 11h au Creusot esplanade des droits de l’Homme

La fédération du Parti socialiste de Saône-et-Loire condamne avec la plus grande fermeté l’offensive militaire de Poutine contre l’Ukraine. Elle exprime toute sa solidarité avec le peuple ukrainien.

Anne Hidalgo, face à cet acte d’agression inédit à l’égard de l’Ukraine, pays allié et ami, exprime « le nécessaire sentiment d’unité nationale et européenne qui doit nous animer ».

Le Parti socialiste est fait du long combat mené pour la justice, pour la paix, pour la liberté, par des femmes et des hommes qui ne se résignent pas.

La fédération du Parti socialiste de Saône-et-Loire participera à l’initiative du collectif pour la paix qui appelle à manifester notre soutien au peuple ukrainien, samedi 5 mars à 11h au Creusot esplanade des droits de l’Homme.