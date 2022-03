"Chalon Sur Saône est-elle en guerre civile ? En proie à un communautarisme abyssal ?" s"'interroge Franck Charlier, n°1 du PS en Saône et Loire

Un Maire aime à parler de sa ville, à en louer les qualités de sa population, de ses associations, à donner envie de la découvrir.

Manifestement Monsieur Le premier édile de Chalon Sur Saône n'est pas de ce bois-là.

À le lire, à l'écouter, à le voir agir (s'agiter plus exactement) une question m'anime : Chalon Sur Saône est-elle en guerre civile ? En proie à un communautarisme abyssal ?

Tout est bon pour Monsieur Le Maire. Dernier épisode en date, refuser au Planning Familial 71 une autorisation pour organiser une action sur la Place de l'Hôtel de Ville dans le cadre de la "journée internationale des droits des femmes". En cause une affiche. Un dessin représentant 6 femmes d'origines variées. Pour M. Platret, une atteinte à la Laïcité !

Ne nous trompons pas, la Laïcité n'est le sujet pour G. Platret

Son seul sujet est tout autre : véhiculer des idées réactionnaires. Une vision de la France plus proche de Zemmour que de son Parti.

Un autre sujet le taraude : faire le buzz. Que l'on parle de lui, peu importe le sujet.

Le Parti Socialiste de Saône et Loire apporte son soutien au Planning Familial 71, association qui œuvre sans relâche, pour l'émancipation des femmes et le respect de leurs droits.

Franck CHARLIER

1er Secrétaire de la Fédération

du Parti Socialiste de Saône et Loire