"Débouté par la justice, son échec cuisant illustre un inquiétant projet politique" dénoncent les élus écologistes de Chalon sur Saône

Communiqué de presse

Indignons-nous pour défendre la démocratie, les libertés et les droits des femmes le 12 mars à Chalon/Saône.

Le Maire de Chalon-sur-Saône récidive ! Fidèle à la posture anti-républicaine qui le caractérise, une nouvelle fois, il instrumentalise la laïcité pour porter atteinte aux libertés fondamentales d’une part et remettre en cause les institutions garantes de notre démocratie d’autre part.

Le refus d’autoriser une manifestation visant à promouvoir l’égalité femmes-hommes, lutter contre le sexisme et les violences faites aux femmes est une grave atteinte à l’Etat de droit. Cette démonstration de force, digne du patriarcat et des courants néoconservateurs, nous révolte.

Nous saluons bien entendu la décision de justice garante du vivre-ensemble et de notre cohésion sociale attaquée par Monsieur Platret. Débouté par la justice, son échec cuisant illustre un inquiétant projet politique pour les chalonnais-es et Bourguignon-nes Franc-comtois/es : diviser, stigmatiser et agresser.

Le 12 mars, nous serons auprès du planning familial pour manifester notre solidarité et notre indignation face à cette violence politique alarmante pour la vie démocratique locale, régionale et nationale.

Claire Mallard, Présidente du groupe Ecologistes et Solidaires au Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

Amandine Ligerot, Mourad Laoues, Christophe Regard, conseillers municipaux écologistes Bien Vivre à Chalon