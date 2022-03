Cluster Table à l'Arrosoir ce dimanche après midi...

Cluster table est né d’une association qu’on attendait depuis longtemps, Sylvain Lemêtre et Benjamin Flament, un duo tout neuf de deux percussionnistes qui marquent leur temps au regard des multiples et fructueuses collaborations qu’ils ont menées. Aujourd’hui, on récolte le fruit de leurs recherches issues de quelques obsessions communes : le goût pour la profondeur et la pureté d’un son, la rareté sonore d’un objet incongru, le rythme répétitif comme rituel, la polyrythmie comme défis et l’improvisation. C’est sur leur table respective qu’ils ont décidé de poser leurs précieux objets sonores dégotés, comme on l’imagine, au gré de voyages, dans des brocantes, des quincailleries ou au rayon bricolage. Ces deux homme-orchestres bien actifs derrière leurs tables à sons, comme une méta-brocante de luxe, font jaillir des espaces sonores peu entendus jusqu’alors et ont l’air d’inventer un jeu sans fin aux combinaisons de plus en plus folles. Leur complémentarité repose sur leur différence, l’un électroacoustique, l’autre orchestral acoustique. Leurs mains s’agitent, confondent la droite de la gauche, leurs pieds semblent jouer une histoire parallèle, et eux se laissent guider par le plaisir simple et archaïque du son des tambours sourds, des cloches en irruption, des bols en résonance. Une véritable ivresse. Ca scintille de partout, les sons hésitent, se cherchent et s’entrechoquent. Tout en élaborant des rythmes plutôt répétitifs et entremêlés, ils réveillent les sons oubliés et les harmoniques fantômes. Ici, devant, derrière, dessus, dessous, tout vibre, la table a son aura, son rayonnement, et la musique aussi !

En partenariat avec le Centre Régional du Jazz Bourgogne Franche Comté

DIMANCHE 6 MARS > 17H - L'Arrosoir Chalon-sur-Saône

Renseignements, tarif et réservation : http://www.arrosoir.org/

Texte et visuel : L'Arrosoir Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Maxime François