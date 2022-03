Jolis résultats pour la Compagnie des Francs Archers Chalonnais

Julie Serpillon s'est hissé au sommet des spécial jeunes avec une médaille d'or ce week-end à Bourbon-Lancy.

L'équipe composée uniquement de 3 archers a terminé à la 4ème place et conserve sa seconde place au chalenge de Saône et Loire.

Le week-end prochain l'équipe au complet ( 5 archers ) se déplace à Paray le Monial pour conserver sa 2ème place et même plus.

Une fin de mois chargée pour la Compagnie avec le Championnat Départemental des mixtes ( Concours par équipe de 2 tireurs mixte ) le dimanche 20/03 au Gymnase Garibaldi et le tir de l'Abat Oiseau pour désigné le roi de l'année ( tir a 50m ) à la Prairie St Nicolas