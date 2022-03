Coralie Cypres : « Le yoga est devenu ma thérapie, ma force, ma philosophie. »

A 47 ans, cette maman de 3 garçons, professeure de Yoga est plus que jamais épanouie. Diplômée d’un BTS Force de vente obtenu en alternance, elle débute sa carrière dans le monde automobile Chalonnais. Mais après 11 années dans ce milieu et un passage de 2 années dans une agence de travail temporaire, elle décide de rejoindre son mari dans son projet professionnel et l’accompagne pendant 8 ans.

Ancienne athlète de haut niveau en athlétisme, le sport a toujours été sa raison de vivre, sa passion. C’est pourquoi en 2018, elle décide d’ouvrir son propre studio de coaching sportif Jmax&Co, 7 Place carrée à Chalon- sur-Saône, encouragée par son époux et assistée par son collaborateur Jean-Max MONTAS, Personal trainer.

En 2015, on lui diagnostique une maladie auto-immune qui malheureusement l’invalide et l’handicape dans sa pratique sportive. C’est à ce moment-là précisément, que le yoga entre dans sa vie : « Grâce à cela, j’ai appris à être à l’écoute de mon corps et à ne plus être dans la performance et la compétition. Le yoga est devenu ma thérapie, ma force, ma philosophie. Aujourd’hui, ma plus grande fierté est de pouvoir enseigner et partager le yoga avec mes élèves au quotidien », nous confie-t-elle.

3 questions à Coralie Cypres :

Que pensez-vous de cette Journée Internationale des Droits des Femmes ?

La journée des droits de la femme reste une journée importante puisqu’elle représente un hommage, une célébration à nous toutes qui avons lutté et luttons encore pour que nos réalisations professionnelles, économiques, culturelles soient reconnues… Cette avancée est magnifique mais le chemin reste long…

Comment avez-vous vécu cette période difficile de crise sanitaire que nous avons traversée ?

J’ai ressenti de la colère dans un premier temps, parce que le virus nous impactait professionnellement et fragilisait notre activité. Et puis, finalement, j’ai accepté la situation et je me suis battue pour revenir encore plus en force.

Quels sont vos projets à venir ?

Aujourd’hui, je me concentre et développe mon studio de yoga ‘By Cora Yoga’. Ma plus grande ambition est de faire découvrir, partager ma passion qu’est le Yoga, il procure une si belle sensation de bien-être ! C’est un outil formidable pour se détendre, se connecter avec son corps, gérer ses émotions et se muscler en profondeur. J’organise parallèlement à mes cours, différents événements bien-être comme les « Dimanche Zen » où j’allie une pratique de Yoga à la sonothérapie (thérapie par les sons). Elle apporte détente, équilibre, lâcher prise et bien d’autres choses… Je mets en place également des retraites de yoga qui ont pour but de se déconnecter, de mettre son quotidien entre parenthèses et de s’éloigner du bruit de la vie quotidienne. La prochaine aura lieu, bien sûr en Bourgogne, les 29, 30 Avril et 1er Mai.

Propos recueillis par SBR - Photo transmise par Coralie Cypres pour publication. Crédit photo : Coralie Cypres