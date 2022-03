A Saint-Marcel, le potager de la Varenne sera officiellement en bio à compter du 1er avril

Des années que le couple porte ses valeurs en étendard et des années que le plaisir de produire sans interruption tout au long de l'année leurs légumes est au coeur de leur motivation. Après un "rush" lié à la crise COVID, des temps plus apaisés sont revenus au point qu'Emmanuel Preud'homme regarde l'épisode sanitaire avec une certaine amertume. Un témoignage partagé par tous les acteurs de la terre qui expliquent tous avoir vécu une année 2020 "surréaliste" en terme de sollicitations mais disparue dès lors que chacun a retrouvé ses habitudes.

Peu importe finalement car rien n'entame le moral de nos jeunes producteurs de Saint-Marcel qui ont toujours la même passion de partager ces moments avec leurs animaux. La crise sanitaire avait là aussi mis à mal ces grands moments pour les petits et grands, qui permettaient de présenter leur métier et de permettre aux enfants de mieux s'immerger dans la vie de la ferme. Une activité pédagogique qui devrait revenir dans le courant des vacances d'avril avec tout plein de bons moments qui seront à partager.

Côté production, le potager de la Varenne propose en continu tous ses légumes avec les salades, radis, épinards, carottes... le tout en production Bio dont la labellisation tombera début avril. A noter également un grand nombre de produits transformés à l'image des confitures maison toujours disponibles sans oublier les oeufs des poules élevées en plein air, ainsi que les produits de leurs partenaires producteurs, laiterie (vache, chèvre et brebis), terrines et plats cuisinés de canard (+ viande fraîche sur commande), terrines et pâtés de boeuf (+ colis de viande fraîche sur commande, huile de colza et tournesol, farine de blé et petit épeautre, viande de porc, poulet (entier ou détail, sur commande), miel, champignons frais et séchés, jus de fruits, pommes, pâte à tartiner caramel beurre salé.

Autre nouveauté de l'année, après avoir planté quelques 130 fruitiers, sauf avis météo contraire, les premières récoltes de fruits bio issus du domaine sont également annoncés.

Emmanuel et Madeleine-Sophie Preud'Homme

"Le Potager de la Varenne" Légumes et oeufs fermiers

37 bis, rue de la Varenne

71 380 Saint Marcel

[email protected]

Horaires du magasin:

mercredi 14h30-18h30

vendredi 16h-18h30

samedi 9h-12h

06 70 76 51 95

06 63 46 87 90



Laurent Guillaumé