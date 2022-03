Des élèves du lycée agricole de Fontaines participeront à l'organisation de la première course des collèges, qui se déroulera dans le cadre du Marathon des vins de la Côte Chalonnaise

La course des collèges réunira 250 élèves, appartenant à 8 établissements



L'objectif de cette première édition est de permettre aux collégiens de participer à cette grande fête du sport, qu'est le Marathon des vins de la Côte chalonnaise (MV2C).

Elle réunira 250 élèves, en provenance de 7 collèges du chalonnais : 2 de Givry (Notre Dame de Varanges et Petit Prétan), 3 de Chalon sur Saône (Jean Vilar, Jacques Prévert et Camille Chevalier) un de Buxy, un de Saint Gengoux. Ils seront rejoints par le collège creusotin de la Croix Menée.

Le matin, 14 équipes, composées chacune de 18 élèves (9 appartenant aux classes de 6ème et 5ème et 9 aux classes de 4ème et 3ème) participeront à un relais, qui permettra à chaque équipe de réaliser l'équivalent de 2 marathons.

Puis l'après-midi, les mêmes compétiteurs se mesureront 3 par 3 sur un triathlon ludique, composé d'un exercice sur rameur, de tirs de baskets et d'une course en relais.

La remise des prix se déroulera vers 15h15, en présence de la marraine de l'édition 2022, Cécile Dalery Saint-André, et de représentants du Conseil départemental et de l’Éducation nationale, qui ont apporté leur soutien à l'organisation de cette journée.

Une vingtaines d'élèves, de l'IUT chalonnais «Gestion Logistique et Transports» et du lycée agricole de Fontaines, s'investissent dans l'organisation de cette première édition

Les 7 élèves, qui sont en seconde année de l'IUT « Gestion Logistique et Transports » ont apporté leur compétence en matière de logistique et ont déjà travaillé sur l'élaboration du plan du site, sur l'enchaînement des différentes épreuves, l'organisation du transport des collégiens et la création d'un tableur, qui concaténera les résultats.

Les 13 élèves du lycée agricole de Fontaines, en terminale ou BTS, vont eux s'occuper plus particulièrement de l'accueil et de l'accompagnement des équipes présentes.

Ce mercredi après-midi, 7 d'entre eux étaient présents au gymnase de Givry, entourés de Sandrine Sanchez, Conseillère pédagogique, pour échanger avec Pascal Genetier, responsable de la course des collèges et André Coupat, Directeur des courses. Ce dernier les a remerciés pour leur investissement, « qui permettra à des jeunes d'accompagner d'autres jeunes, mais aussi de contribuer à la réussite de cette journée et de discuter et d'instaurer des liens avec les collégiens.»