La Vague 2022 ! c'est parti !

En 2020 et 2021, les Vagues des Classes en 0 et 1 n'ont pas eu lieu cause COVID

Guylaine MOISSON et Didier DE CARLI, respectivement Présidents des 0 et des 1 accompagné de Jean-Pierre NUZILLAT, président de l’Inter vague et leurs Classards sont heureux de lancer officiellement « La Grande Vague 2022 » qui regroupera les Classes des deux années précédentes et celle de 2022.

Préparez-vous pour le 15 mai 2022

les chalonnais pourront déferler dans les rues et se retrouver si les conditions sanitaires le permettent.



Les inscriptions aura lieu à partir du 4 avril jusqu'au 6 mai 2022 à l'Office de Tourisme.

Le défilé sera suivi d'un repas à la Salle Marcel SEMBAT concocter par notre Chef

Sébastien PACQUEAU.

Les tarifs et les horaires vous seront communiqués ultérieurement principalement par voie de presse

Nous vous espérons nombreux à retenir cette date pour venir vous amuser dans notre belle Ville.