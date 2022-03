Gilles Platret est-il toujours républicain ? s'interroge le Collectif Laïcité Chalon

Communiqué de presse

Gilles Platret continue dans sa dérive réactionnaire et xénophobe. Il ajoute à cela une remise en cause de la Justice. C’est un acte très grave qui le place en rupture totale avec les forces républicaines de Chalon-sur-Saône. Aujourd’hui, il est plus proche d’un Maurras que d’un Jean Zay.

Le refus d’accorder au Planning familial de Chalon-sur-Saône l’autorisation d’utiliser l’espace public relève d’une triple manipulation :

Un détournement du principe républicain de laïcité à des fins idéologiques

Un féminisme de façade

La volonté de mettre à sa botte l’ensemble des structures associatives chalonnaises.

Le maire de Chalon n’est plus le maire de tous les Chalonnais, mais seulement de ceux qu’il reconnaît comme légitimes. M. Platret, qui se vante d’avoir fait des études d’histoire, devrait se rappeler que la féodalité a été abrogée avec la Révolution. Par cette attitude, il rompt avec les valeurs républicaines.

A la haine et au mépris de nos compatriotes de confessions musulmane par idéologie, il ajoute la critique de la Justice. Heureusement que dans une République démocratique la Justice est indépendante. Nous ne sommes pas en Russie ! Il profite même de sa saillie maurrassienne contre la justice pour instrumentaliser la laïcité en opposant une décision concernant une statue de la Vierge et le voile de certaines femmes.

Là encore, sa dérive idéologique lui fait commettre de graves erreurs d’interprétation. Le prosélytisme est clairement défini et un voile, un foulard, un bandana, ne sont pas des signes de prosélytisme. N’en déplaise au premier édile chalonnais, les mots ont une valeur.

Nous apportons tout notre soutien au Planning Familial Chalonnais qui, depuis des décennies, se bat pour l’égalité femmes / hommes. Nous le retrouverons pour son action Place de l'hôtel de ville le samedi 12 mars.