Le marié a fait faux bond, un mariage bien compromis.

Un mélange de sketches, de chansons, de musiques, de coups de théâtre dans ce spectacle ̏le mariage˝ joué par la troupe des Cabazou, le tout entrecoupé de musique bavaroise.

Un mariage où le marié n’est pas là et ne viendra pas, laissant la mariée et les invités devant le fait accompli. Pourtant tout était prêt, le maire qui en tout état de cause juge que l’heure est passée et s’en retourne à ses occupations, le repas avec un orchestre. La décision est prise, les convives et la mariée décident de faire le repas et là tout s’enchaine, c’est la fête en chansons, en trinquant à la mariée avec de nombreuses situations où se mêlent tristesse et fous rires, de quoi divertir au plus profond d’eux-mêmes les spectateurs venus assister à cette représentation.

Même la cousine Bécassine est venue de sa Bretagne, en trottinette, au mariage.

Le curé, lui est venu prêcher la bonne parole avec la chanson du Boogie-Woodie.

Un mariage inconsommable qui restera dans les mémoires, tant par sa teneur théâtrale s’approchant du Music All que par sa partie musicale avec le groupe le Bavarois Band Bourguignon. Nos artistes amateurs sont toujours plein de ressources et d’idées pour faire oublier, le temps d’une soirée, les problèmes et les aléas de la vie par ce bon moment antistress et de détente.

Une bonne équipe de joyeux drilles que les Cabazou associés aux musiciens du Bavarois Band Bourguignon que les spectateurs souhaitent et espèrent retrouver rapidement sur scène.

C.Cléaux