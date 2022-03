La Jeune chambre économique et l’U2P partenaires «pour accompagner l’initiative citoyenne»

Communiqué de presse

L' U2P, Union des entreprises de proximité et la Fédération des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne Franche-Comté ont signé un partenariat.

L’U2P BFC et les JCE BFC ont signé une convention de partenariat lundi 28 février à la CAPEB de Haute-Saône à Vesoul en présence de Alain Chrétien, Maire de Vesoul.

Cette signature traduit la volonté pour l’U2P BFC et la Fédération des JCE BFC d’œuvrer ensemble pour promouvoir, faciliter et accompagner l’initiative citoyenne permettant de répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain notamment dans le contexte mondial actuel où les deux organisations prônent une paix universelle et mondiale.

La signature a eu lieu à Vesoul, dans un département où les deux organisations ne sont pas présentes physiquement et seul département de la Bourgogne Franche-Comté où la Fédération des JCE BFC n’est pas représentée.

Merci à Monsieur le Maire de Vesoul, Alain Chrétien de son soutien pour mieux faire connaitre notre mouvement et permettre aux jeunes de 18 à 40 ans de son territoire d’avoir prochainement l’opportunité d’être acteur du changement et devenir leader citoyen.



A propos de la Jeune Chambre Économique Française :

La JCEF est un mouvement composé d’hommes et de femmes de 18 à 40 ans. Ces derniers s’engagent afin de contribuer à l’évolution de la société et de ses individus par la mise en place de projets d’ordre économique, social, et communautaire. Cette organisation forme le premier réseau de jeunes citoyens qui offre une démarche active pour contribuer au progrès de la société. En France, la JCEF rassemble 1.500 jeunes citoyens actifs, d’horizons socio-professionnels variés.

A propos de l’U2P :

L’U2P représente nationalement 3 millions de TPE-PME dans les secteurs de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales, soit les 2/3 des entreprises françaises. En Bourgogne Franche-Comté, elles représentent un tissu de 115.000 entreprises qui se développent, innovent et investissent au service du territoire.

Revendiquant un environnement économique, fiscal et social propice au développement des entreprises qu’elle représente, l’U2P s’attache à promouvoir l’économie de proximité, à la fois créatrice de richesses et d’emplois, source de cohésion sociale et actrice du développement durable.