Laura PERONET s'offre son 2ème Dan !

Alors que la saison n'est pas encore terminée, on peut dire que Laura PERONET a déjà bien fait parler d'elle. En effet, depuis la reprise du Judo, Laura s'est déjà bien illustrée dans les différentes compétitions auxquelles elle a participé. Toujours placée sur le podium et qualifiée pour 3 championnats de France différents : juniors 1ère division, seniors 1ère division et enfin par équipe Juniors filles avec les copines du Judo Club Chalonnais et l'alliance Dojo 71. Et ceci n'est sans doute pas encore terminé…

En attendant, il n'ya pas qu'en compétition que Laura se distingue. La preuve en est qu'elle est aussi investie dans le rôle de commissaire sportif de niveau régional mais , également, dans le passage de grade. Après avoir obtenue, avant la pandémie, son Kata avec sa copine Lucie, elle s'est mobilisée de nouveau pour l'UV technique exigeante, avec sa copine Léa cette fois ci , afin d'obtenir son 2ème Dan.

Une bien belle saison sportive pour l'élève de Yann DU CLOSEL, qui peut être fier du parcours de Laura , elle qui se voit, après son Bac, suivre des études de droit tout en continuant à s'épanouir au contact du Judo.