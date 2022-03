La préfecture du Doubs anticipe une éventuelle période de sécheresse

Météo France prévoit pour les mois à venir une tendance plus chaude et plus sèche que la moyenne.

Communiqué de la préfecture du Doubs

Le temps beau et sec nous incite à rappeler que l’eau est une ressource rare et fragile.

Vigilance sécheresse

Au sein du département du Doubs, sur les six derniers mois écoulés, de septembre 2021 à février 2022, quatre ont connu un déficit de pluie variant de 20 à 50% au regard des moyennes saisonnières. Globalement, le déficit pluviométrique pour la saison de recharge est supérieur à 20%.

Depuis les dernières pluies datant de fin février 2022, les cours d'eau connaissent une baisse sensible de leurs débits et certains -Doubs amont, Loue amont et Drugeon- se rapprochent des débits de référence d’étiage. À ce jour, les débits de tous les cours d’eau du département peuvent être qualifiés de très faibles pour la saison. Certaines nappes, comme le secteur Doubs aval, sont en dessous de la moyenne d’un mois de mars et la baisse s’accentue.

La période sèche et chaude que nous connaissons, en même temps que la reprise de la végétation, aggrave l’assèchement des sols par la combinaison de l’évaporation et de la consommation d’eau par les végétaux.

Météo France prévoit pour les mois à venir une tendance plus chaude et plus sèche que la moyenne.

La situation des cours d’eau et nappes n’est pas inédite à cette période de l ‘année. Toutefois, la persistance prévisible du temps sec incite à être vigilant, la situation dans le Doubs pouvant rapidement se dégrader si l’absence de pluies efficaces perdurait.

Il convient en conséquence, et dès à présent, de préserver la ressource en eau et de prendre les dispositions utiles pour faire face à une éventuelle période de sécheresse : remplir les dispositifs de recueil des eaux de pluie issues des toitures, limiter les usages non indispensables ou encore planter et semer des végétaux adaptés à la sécheresse.

À ce jour, il n’est pas instauré de restriction formelle des usages, mais il est nécessaire de se préparer. Pour mémoire, des restrictions des usages de l'eau ont été nécessaires au cours de huit sur les 10 dernières années, parfois pendant plusieurs mois.