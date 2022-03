«On en parle quand?» : une manifestation à Chalon-sur-Saône pour que le climat et la justice sociale pèsent dans la présidentielle

Plus de 170 personnes, selon la Police, ont manifesté ce samedi 12 mars à Chalon-sur-Saône, à un mois du premier tour de la présidentielle, pour que l'urgence climatique, grande absente de la campagne, soit mieux prise en compte par les prétendants à l'Elysée. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

Brandissant notamment dans le défilé parisien des dizaines de pancartes avec des messages aussi percutants qu'à l'alarmant sur la situation comme «Les calotte sont cuites», «Moins de riches, plus de ruches» ou encore «Quand c'est fondu, c'est foutu», les manifestants entendaient dénoncer l'absence des enjeux climatiques dans la campagne, notamment médiatique, où ces sujets n'ont occupé, selon un baromètre mis en place par des ONG, que «1,5% du temps de parole» sur la dernière semaine étudiée (28 février au 6 mars).

Plusieurs ONG, associations ou collectifs comme ACTE, ATD Quart Monde, Espace PaMA, la CAPEN 71, la section Chalonnaise de la Ligue des droits de l'Homme ou Bien Vivre à Chalon appelaient ce samedi 12 mars à une marche pour le climat et la justice sociale, organisée dans le cadre des marches baptisées «Look up» («Levez les yeux» en anglais) en référence à l'excellent film «Don't look up» (2021) de Adam McKay avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, métaphore de la crise climatique qui a cartonné sur Netflix.

Des syndicats et partis avaient également appelé à participer, comme la France insoumise, EELV ou le PS, dont les candidats respectifs Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo sont venus à la manifestation parisienne. Tous trois, ainsi que Fabien Roussel (PCF) et Philippe Poutou (NPA) doivent participer séparément ce dimanche à une émission sur la chaîne Twitch du streamer politique Jean Massiet, sans les autres candidats, qui avaient été invités.

Après plusieurs prises de paroles dont celle de Thierry Grosjean de la CAPEN 71, du conseiller municipal d'opposition Mourad Laoues de Bien Vivre à Chalon, Philippe Janet de la section locale de la LDH, Catherine Gorjux-Dallery, la coordinatrice d'ATD Quart Monde, ou encore Frédéric Guiraud de l'Espace PaMA, les manifestants ont défilé dans le centre-ville avant de retourner sur la Place Saint-Vincent, le point de rendez-vous de la marche.

Certains d'entre eux ont ensuite rejoint le rassemblement en soutien au Planning Familial sur la Place de l'Hôtel de Ville.

Plus de 170 personnes, selon la Police, ont participé à cette marche.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati