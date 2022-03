Givry a retrouvé son carnaval des enfants

Après deux années sans célébration de carnaval, l'association « Les amis de Léocadie Czyz », qui regroupe les parents d'élèves de l'école maternelle éponyme, a décidé de relancer cette tradition givrotine.

Pour ce faire, elle a convié l'ensemble des élèves des classes de maternelle et élémentaire des 2 écoles givrotines (Léocadie Czyz et Notre Dame de Varanges), ainsi que ceux de la crèche, à participer à un défilé du carnaval. C'est une première sur Givry, qui est venu remplacer la petite fête, qui était précédemment organisée par l'équipe enseignante de l'école Léocadie Czyz, l'après-midi précédant la soirée costumée des grands.

Et pour une première, on peut dire qu'elle a été réussie ! En effet, malgré une météo incertaine, une grosse cinquantaine d'enfants, accompagnés de leurs parents, ont répondu à cette invitation, revêtus de déguisements, aussi beaux les uns que les autres.

Le cortège très coloré a déambulé dans les rues givrotines, accompagné par la musique des percussions de l'association dijonnaise Faso Lili, qui donne des cours chaque jeudi à Givry. Puis tout le monde s'est retrouvé devant le centre aéré, où les amis de Léocadie Czyz proposaient à la vente des boissons, bonbons et pâtisseries maison.

Et le soir, les parents d'élèves ont organisé le traditionnel bal costumé, qui existe depuis plus de 40 ans à Givry. Les participants ont pu danser jusqu'au bout de la nuit, après avoir dégusté le repas concocté par le restaurant la Cadole, la maison Bry et la boulangerie « Au croissant de lune » ainsi que les vins proposés par 3 viticulteurs givrotins (Chofflet, Ragot et Lumpp Baptiste).

En synthèse, une journée très sympathique pour les petits et grands givrotins, et une journée très chargée pour les amis de Léocadie Czyz !