Organisée à l'occasion des 25 ans du musée de Bibracte et des 50 ans du Parc Naturel Régional du Morvan...

... cette exposition, qui avait été proposée aux visiteurs du musée en 2020 et 2021, a été mise à disposition de l’EPLEFPA (Lycée de la nature et de la forêt) d’Etang-sur-Arroux dans le cadre d’un partenariat culturel et pédagogique.

L’exposition comprend une grande maquette animée de projections et d’un commentaire de chercheurs et spécialistes pour visualiser l’évolution d’un territoire de 20 km² autour du mont Beuvray, de sa formation géologique aux différents scénarios envisagés pour 2050.



Une quinzaine de panneaux composent quant à eux un observatoire photographique du territoire. Dans les années 20, avec l’avènement des cartes postales, chaque recoin en a été photographié sous tous les angles. Pris exactement au même endroit 100 ans plus tard, de nouveaux clichés témoignent de l’évolution considérable qui a eu lieu en un siècle et témoignent de la déprise agricole, des plantations de résineux remplaçant les feuillus, mais aussi de la stabilité du bâti.



Formés par le service médiation de Bibracte au cours d’un projet pédagogique élaboré avec les enseignants du lycée et avec la collaboration de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, les élèves de seconde professionnelle s’immergent cette semaine dans l’exposition et les sujets qu’elle aborde, en écho à leur formation de techniciens de la nature et de la forêt.

Au terme de ce projet, les élèves présenteront l'exposition le 19 mars, aux visiteurs de la journée portes ouvertes de leur établissement (accès libre toute la journée de 10h à 17h).



Des visites individuelles ou collectives (écoles, collèges, lycées, maisons de retraite ... ) peuvent également avoir lieu, sur réservation au 03 85 56 59 50.

La visite est gratuite et s'effectue aux horaires suivants :

- lundi de 13h à 17h

- mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h

- vendredi 9h à 12h