Un samedi pour la défense des droits de toutes les femmes

Pour son 2ème rassemblement depuis le 25 novembre 2021, les associations Planning Familial et NousToutes71 appelaient à un rassemblement sur la Place de l'Hôtel de Ville ce samedi 12 mars 2022, pour défendre les droits de toutes les femmes ou qui se définissent comme telles. Plus de détails avec Info Chalon.

Chaque année, le 8 mars vient rappeler que la route vers l'égalité entre les femmes et les hommes est encore très longue. Ce samedi 12 mars 2022, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, un rassemblement était organisé par le Planning Familial et le collectif NousToutes 71 à Chalon-sur-Saône.

Le rendez-vous était donné, de 14 heures à 18 heures, sur la Place de l'Hôtel de Ville.

«Aujourd'hui, je m'indigne contre les accusations mensongères à l'encontre des associations Planning Familial 71 et NousToutes 71 ces dernières semaines. Et aujourd'hui, je revendique le droit de toutes les femmes ou qui s'identifient comme telles à exister pour ce qu'elles sont dans l'espace public. Je proteste contre cette façon de kidnapper la parole féministe et les questions épineuses d'identité pour semer le trouble et faire, une fois de plus, le buzz», déclarera entre autres choses une intervenante lors de sa prise de parole.

Allusion à peine voilée à la polémique née autour de l'affiche du Planning Familial et la volonté du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, d'interdire l'événement en raison de la présence d'une femme portant un hijab (foulard islamique).

Ce dernier a été débouté par le tribunal administratif.

«Notre affiche représente la diversité des femmes que nous accueillons au Planning», nous explique Sandra Gaudillère, une des co-présidentes de l'association.

Les autres sont Anne Bonniaud. Marie-Laure Barthes. Myriam Borel, Carine Hoareau et Florence Seel.

«Le Planning Familial est un mouvement d'éducation populaire et politique. La politique dans sa version noble, c'est-à-dire pour faire évoluer la société. Nous avons repris les interventions dans les établissements scolaires et dans des structures qui accueillent des publics particuliers. Le Planning, c'est l'accueil et aussi la formation», ajoute Sandra.

Et des femmes voilées, il y en avait bien quelques unes dans la foule comme Nawelle, Ambrine et Morgane.

«Si on est là aujourd'hui pour soutenir le Planning, c'est parce qu'on est directement concernées par les problématiques de femmes et nous venons nous positionner en tant que citoyennes.Notre but est aussi de dénoncer l'attitude de Gilles Platret qui laisse à penser qu'il y aurait à Chalon des citoyens plus légitimes que les autres», nous fait part Ambrine.

«L'ensemble du Planning Familial 71, conseil d'administration, militants, bénévoles et notre salariée, ainsi que nos copines de NousToutes71 vous remercient toutes et tous pour votre soutien ces derniers jours. Au-delà de notre cas, il s'agit bien des droits des femmes, des femmes dans leur totalité, que vous avez entouré de votre bienveillance, de vos encouragements et de votre colère pour les défendre. (...) À titre personnel, je suis très fière de faire partie de ce conseil d'administration. Si parfois nous avons des divergences, en moment de crise les rangs se sont resserrés pour affronter la tempête, avec un seul principe, une seule ligne de conduite : défendre un mouvement qui milite et lutte depuis plus de 60 ans pour l'obtention d’un accès universel à tous les droits, pour toutes les personnes, sans discrimination», déclarera lors de sa prise de parole Sandra Gaudillère.

«Enfin, nous exprimons notre soutien aux ukrainiennes et russes, et tous les peuples qui subissent la guerre, le déracinement, l'oppression, les arrestations, les vies brisées et l'insécurité et l'absence d'avenir. Nous le savons la guerre exacerbe les inégalités de genre et fait reculer de nombreuses années les acquis en matière de droits humains. La guerre apporte non seulement la violence des bombes et des balles, mais aussi la violence sexuelle. N'en déplaise, le mouvement féministe entend bien peser dans la politique, nationale et internationale», ajoute cette dernière.

De nombreux représentants de collectifs ou d'associations étaient présents comme Aline Mathus-Janet, co-présidente de la Section locale de la Ligue des droits de l'Homme, Thierry Grosjean de la CAPEN 71, Rachid Bensaci du collectif de défense de la laïcité, Sébastien Lagoutte de Cultivons Chalon, Armele Portelli, animatrice du Comité LREM de Chalon-sur-Saône, Christine Laoues et Christophe Regard de Bien Vivre à Chalon, les conseillères municipales d'opposition Cécile Lamalle et Francine Chopard, la conseillère municipale d'opposition à Châtenoy-le-Royal Florence Folleat ou encore Christophe Sirugue, l'ancien maire de Chalon-sur-Saône, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati