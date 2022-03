Match de Fédérale 2 Poule 2 : RTC 10 - Le Creusot 26, le voisin creusotin remporte le derby haut la main

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait lors des matchs retours de la saison du championnat de fédérale 2 (poule 2), la vaillante équipe du COC (Club Olympique le Creusot). Pour ce derby avec nos voisins creusotins, les joueurs chalonnais avaient fort à faire avec cette équipe qui évolue en fédérale 2 depuis plusieurs saisons. D’autant plus que les chalonnais restaient sur trois défaites consécutives dont deux à domicile (Metz et le PUC).

A l’aller, les chalonnais avaient pris une gifle au Creusot 32 à 15 et le match s’était terminé avec de nombreux incidents initiés par des joueurs creusotins. Cette équipe du Creusot qui venait donc à Chalon pour obtenir les points afin de se rapprocher ou de dépasser Bourges et Ris Orangis pour se qualifier pour les phases finales qualificatives. Mais un derby avec le Creusot, c’est le crunch du territoire et les chalonnais le savaient et ils ne devaient pas s’en laisser compter. L’équipe de Rudy Léger se devait donc de remettre les choses en place face à l’adversité territoriale qui se présentait.

Un duel d’entraineur aussi avec Eric Catinot l’entraineur du Creusot et originaire de Chalon-sur-Saône (quartier des aubépins) mais aussi un duel de joueurs qui se connaissent bien. Pour terminer, un duel de suprématie rugbystique du territoire, autant de motivations qui demandaient aux chalonnais de batailler ferme pour obtenir une belle victoire à la maison afin de réconforter leurs supporters et être fiers du travail accompli.

Les chalonnais allaient-ils retrouver de la verve et rendre les terres chalonnaises inviolables aux creusotins ? Les chalonnais ont ils été à la hauteur de la rencontre ?

Le résumé de la rencontre d'info-chalon.com et la Fiche Technique de la rencontre

Terrain : Pelouse Condition atmosphérique : Pluvieux

Vent : Sans Affluence : 2 000 spectateurs

Entraineurs Chalon: Rudy Leger Pour Le Creusot : Eric Catinot

Adjoint de terrain Chalon : Arnaud Levasseur

Arbitrage : Christophe Vachez Délégué du match : Philippe Ledoux

Carton blanc pour Chalon : Renaud (15’) Carton jaune pour Chalon : Martin (21’)

Carton blanc pour Le Creusot : Mornat (80’

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Sébastien Duc et Simon Colas (48’), Bastien Guy (50’), Sébastien Bajard, 55’, Quentin Berthou (58’), Damien Alibert (60), Mathis Generon (67’)

Rentrées à Le Creusot : Delplanque et Billochon (53’), Robin (65’), Mornat, Dechaume et Bussion (72’) Fakataulav (74’)

C’est une belle équipe du Creusot qui est venue à Chalon dans l’optique de remporter la victoire avec le bonus offensif et sur l’ensemble du match si les chalonnais ont résisté les 30 premières minutes, il n’y a rien à dire sur la victoire probante et méritée du Creusot. Puissants dans les rushs et sur les regroupements, les joueurs creusotins ont confirmé leur suprématie face aux chalonnais !

Résumé (début du match 15 H 00)

Les chalonnais entament de la meilleure façon possible la rencontre en occupant la partie de terrain des visiteurs et en les privant de ballon. Suite à une pénalité et une mêlée demandée à 6 mètres de l’embut creusotin, les chalonnais vont pousser et le ballon va ressortir pour Takouachet qui ne se fait pas prier pour récupérer le ballon et aller l’aplatir dans le camp du Creusot. Essai qui sera transformé par Drivot (Chalon 7 Le Creusot 0, 6’). Les creusotins commencent à réagir et les chalonnais se mettent régulièrement à la faute. Les visiteurs vont d’ailleurs profiter d’une supériorité numérique depuis la 15’ pour former un maul progressif et conquérant qui sera récompensé par un essai de pénalité (Chalon 7 Le Creusot 7, 20’). Les joueurs chalonnais vont une nouvelle fois se lancer à l’attaque du camp visiteur et obtenir une belle pénalité suite à une faute de hors jeu qui sera transformée par Drivot (Chalon 10 Le Creusot 7, 28’). Le jeu va se stabiliser de part et d’autre jusqu’à cette faute de main du chalonnais Martin sur un regroupement. Catinot va botter la pénalité en direction de la touche à une dizaine de mètres de l’embut chalonnais et sur la remise en jeu, c’est un nouveau maul conquérant et le troisième ligne Ali qui aplatira le ballon ovale en terre chalonnaise. Essai qui sera transformé par Catinot (Chalon 10 Le Creusot 14, 38’). Score qui restera inchangé jusqu’à la coupure des citrons.

Début de seconde mi-temps :

Au début de seconde mi-temps, on se dit que les chalonnais ont l’air plus vaillant que les visiteurs mais que nenni, au contraire ce sont les visiteurs qui enfoncent le clou par un essai en force conclu par Saipelé et transformé par Catinot (Chalon 10 Le Creusot 21, 46’). Le jeu devient haché avec de nombreuses pénalités de part et d’autres et si les creusotins dominent toujours la rencontre les chalonnais résistent bien jusqu’à 10 minutes de la fin. En effet suite à une belle action de jeu, c’est un nouvel essai collectif de Mansour non transformé par Catinot qui soldera la suprématie creusotine (Chalon 10 Le Creusot 26, 71’). La fin de partie sera plus équilibrée entre des chalonnais qui désirent concrétiser un essai sans y parvenir et des creusotins qui défendent bien pour garder leur bonus offensif.

Finalement le score sera sifflé sur le score de Chalon 10 Le Creusot 26.

Clin d’œil sur la bandas de Bourgoin Jallieu

Sur l’école de rugby chalonnaise et ses éducateurs,

Sur la belle victoire de l’équipe B du RTC 32 à 26 sur Le Creusot

Sur le public creusotin venu nombreux

