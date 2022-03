« Nos mains, outils du quotidien » une exposition de photos dans le hall de la mairie de St Rémy.

Ce projet a été conduit en partenariat avec la direction des solidarités et de la santé/service santé et handicap du Grand Chalon. Le thème de ce travail photographique a été décidé avec les 10 jeunes.

Symbolique par le choix de la main, les photos reflètent magnifiquement tous les sens et les sources d’informations que cet outil apporte à l’Homme. La photographie est le prolongement dans le temps en figeant l’image de ce que l’œil voit et la main est l’outil qui va contribuer, au travers de l’appareil photo, à fixer cette image pour longtemps. Les jeunes l’ont bien compris et dans leurs clichés, nous pouvons ressentir leurs émotions, le bonheur d’avoir participé à ce projet. Les jeunes, âgés de 12 à 20 ans, ont fait preuve d’une belle dynamique d’équipe. Cette dynamique, qui s’est installée pendant ces deux années de préparation pour cette exposition, montre combien la confiance des éducateurs a été importante pour qu’ils prennent confiance en eux afin de concrétiser leurs rêves ou leurs envies sur ce thème "nos mains, outils du quotidien ".

Lors du vernissage de cette exposition en présence de Laurent Regnault du Mottier Directeur des ressources humaines de la Mutualité Française de Saône-et-Loire, d’élus de la mairie de St Rémy et des encadrants, Estéban 15 ans nous a expliqué quel matériel ils ont utilisé : « Nous avons eu à disposition un appareil Canon 1200D et un objectif 18/55 Canon basique et un bridge Fuji. »

Claudia s’est fait la porte-parole de ses camarades d’aventure : « Les enfants remercient les gens d’être présents pour admirer nos œuvres, merci à la mairie de nous accueillir.. »

Toutes les photos ont été réalisées en mode manuel afin qu’ils gèrent eux-mêmes la focale et la netteté pour les prises de vue, un bon moyen pour eux de coordonner leurs gestes et le choix du cliché, de montrer les différentes facettes de l’utilisation de la main.

« Ils ont réussi à prendre conscience qu’ils pouvaient avoir un autre regard sur les objets, leur corps et lier les deux pour faire quelque chose de différent, ceci sans se soucier du regard de l’autre. Nous avons constaté combien la main est expressive à l’égard du visage, elle peut être sujet, objet, reflet, ombre, outil de création… et s’intègre facilement dans le travail photographique et la nature environnante. La main peut être tour à tour, en colère (poing levé..), tendre, dure, drôle etc… elle est en cela, un réel reflet des émotions humaines…. La participation à ce genre de projet contribue à l’intégration et à la participation citoyenne des jeunes et aide à la destigmatisation de la maladie et du handicap psychique. Ce travail photographique réalisé sur le service peut évoluer vers plusieurs horizons, nous l’utilisons également afin de travailler l’image de soi, les droits à l’image…Il permet un travail sur la socialisation, l’intégration, la création. » Source Mutualité Française

Cette exposition a pour but de faire évoluer les choses, de valoriser leur travail et de donner un autre regard sur le handicap psychique qui les fait tant souffrir intérieurement.

Les visites de l’expo se font aux horaires d’ouverture de la mairie.

C.Cléaux