La Bourgogne-Franche-Comté conserve la sixième place des régions françaises en termes d’investissements étrangers

Et la région de Chalon-sur-Saône se démarque avec l'arrivée du groupe espagnol Vicky Foods pour 64 millions d'euros d'investissement et la création de 250 emplois.

Communiqué de l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté

La Bourgogne-Franche-Comté confirme son attractivité pour l’accueil d’investissements étrangers

L’année 2021 a été synonyme de reprise économique. Avec 117 projets d’entreprises étrangères et une hausse de 29% par rapport à 2020, la Bourgogne-Franche-Comté conforte sa 6e place et confirme son attractivité pour l’accueil d’investissements étrangers. Plus remarquable encore, elle se classe au 3e rang en termes de répartition régionale des projets dans la production.

Notons que cette année, le secteur automobile occupe une place centrale dans les investissements régionaux. L’automobile est le premier secteur d’accueil des emplois. La région Bourgogne-Franche-Comté accueille 14% du total des investissement étrangers du secteur Constructeurs automobiles et équipementiers.

Des relations privilégiées avec l’Allemagne, la Belgique et les États-Unis

L’Allemagne est le premier pays investisseur en région (26% des projets accueillis en 2021, 29% en 2020), suivi par la Belgique (15% des projets), les États-Unis (14%), les Pays-Bas (6%) et le Royaume-Uni (4%). La situation géographique et laprésence d’axes majeurs de communication font partie des facteurs clés de succès.

Les investisseurs étrangers développent leurs projets sur notre territoire

La Bourgogne-Franche-Comté voit la poursuite de la consolidation et du développement des entreprises étrangères. En région, 2 investissements sur 3 sont des extensions de sites existants.

Excellence industrielle et main d’œuvre reconnue

La région fidèle à sa vocation de région d’excellence industrielle, se classe au 3e rang en termes d’accueil de projets dans la fonction de production. Les activités de production concernent près d’un projet sur 2, ainsi que 44% des emplois recensés. Ce positionnement confirme l’excellence de sa main d’œuvre.



Avec 117 projets, en progression de 29% par rapport à 2020 (91 projets), la Bourgogne-Franche-Comté confirme son attractivité économique pour l’accueil d’investisseurs étrangers. La Région conserve la 6e place et est à la 3e place au niveau des projets dans la production. Ces projets ont permis la création ou le maintien de 2 548 emplois. Accessibilité, qualité de vie, proximité des grandes métropoles européennes, autant d’atouts qui font que notre région est propice pour le développement d’activités économiques. Nous disposons également d’une main d’œuvre qualifiée et d’une capacité d’innovation reconnue internationalement sur les filières stratégiques d’avenir. Nous sommes aux côtés des entreprises pour les accompagner dans leur réussite.

Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région BFC

Nous travaillons au plus près des entreprises et des territoires de la région pour leur apporter un accompagnement surmesure. Année après année, la Bourgogne-Franche-Comté se positionne comme une destination propice au développement de projets d’entreprises étrangères. Tous ensemble, nous souhaitons contribuer à l’attractivité de notre région.

Jean-Claude LAGRANGE, Président de l’AER BFC

Chiffres des investissements directs étrangers 2021 en Bourgogne-Franche-Comté

117 projets permettant de créer ou de maintenir 2 548 emplois

22 nombre moyen d’emplois concernés en 2021 par projet

29% hausse enregistrée en 2021 (par rapport à 2020) sur le nombre de projets total

36 projets de création concernant 1 060 emplois

79 projets d’extension concernant 1 163 emplois

6 projets de centre de décision

13 projets de R&D et d’ingénierie

57 projets de production

10 projets pour la production de machines et d’équipements

Exemples d’IDE en Bourgogne-Franche-Comté

Vicky Foods (71)

Entreprise familiale espagnole leader dans le secteur agro-alimentaire. Le groupe compte plus de 2 600 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 376 M€ en 2020. Au vu de sa croissance et conformément à sa stratégie actuelle d’expansion, Vicky Foods a choisi la France pour construire une nouvelle unité de production afin de desservir efficacement le marché français et atteindre d’autres marchés européens. Ce projet représente un investissement initial de 64 M€ et la création de 250 emplois sur le site clé en main SaôneOr en Bourgogne-Franche-Comté.

PureLab Plastics (39)

Filiale de l’entreprise américaine Gilson, PureLab Plastics est spécialisée dans la production de pièces, consommables et dans l’assemblage de systèmes plastiques pour les secteurs du médical, du diagnostic et des industries des Sciences de la Vie. Seul fabricant français référent en matière de pointes de pipettes et de capillaires-pistons, il est actuellement accompagné par l’État pour son projet d’augmentation de capacité et de création d’un pôle national d’excellence. Cet investissement s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale, permettant la création de plusieurs dizaines d’emplois sur le site de Moirans-en-Montagne.

Schrader Pacific Advanced Valves (25)

Afin d’être compétitif sur les marchés futurs des véhicules électriques, Schrader Pacific Advanced Valves, filiale du groupe Japonais Pacific Industrial depuis 2018, a investi sur son site de Pontarlier. L’entreprise leader mondial dans les valves, a lancé une série d’investissements pour renforcer sa compétitivité. Ainsi, l’entreprise lance en programme de R&D en même temps qu’elle adapte son outil industriel pour répondre au développement très rapide de l’électrification des véhicules. Pour ce faire, l’entreprise va voir ses effectifs croître d’une vingtaine de personnes.

Fiday Gestion (70)

Spécialiste dans la fabrication de pièces de freinage en fonte pour véhicules industriels et leader européen de la technologie tambour, Fiday Gestion continue d’investir sur son site de Chassey-les-Scey. Fort de la confiance de ses clients, les leaders mondiaux dans leurs secteurs, Fiday Gestion investit à la fois pour innover, étendre ses capacités de production et améliorer sa compétitivité. Ces projets vont permettre à l’entreprise de conforter son positionnement et de se développer sur de nouveaux marchés tout en générant 50 nouveaux emplois.

Corden Pharma Chenove (21)

Près de 40 M€, c’est le montant global de l’investissement pour le projet Licorne de l’entreprise Corden Pharma dans le cadre de l’appel à projet « Santé-Capacity Building » du plan de relance pour la relocalisation en France de productions pharmaceutiques. Ce projet vise à développer et purifier la production de lipides ; lipides qui rentrent dans la formulation des vaccins à ARN Messager. La majorité du montant de l’investissement sera consacré aux équipements industriels avec comme objectif l’augmentation des capacités de production avec la modernisation des lignes de production existantes mais aussi la création d’une nouvelle ligne consacrée aux lipides et une extension des laboratoires de développement. 34 recrutements supplémentaires sont attendus avec ce projet.

Icoa France SAS (89)

Au cours du deuxième semestre 2021, le groupe VITA, leader européen des mousses de polyuréthane flexibles a choisi la commune de Savigny-sur-Clairis (89 - Yonne) pour y implanter sa nouvelle usine de fabrication de matelas compressés et roulés appelés communément matelas Bed-in-a-box (BIB). Ses clients sont des acteurs majeurs du e-commerce et ont connu une forte progression de leur activité dernièrement. Le site de Savigny-sur-Clairis a permis de centraliser à la fois l’activité de production et également de développer une offre nouvelle de prestations logistiques comme l’expédition directement aux consommateurs. « Ce nouveau site est idéalement localisé au croisement des autoroutes A6 et A19, proche de la région parisienne, qui représente 30 % du marché » nous explique Nathanael CAPELLE, Responsable du site. De nombreux investissements sont encore prévus en 2022 pour développer la capacité de production et vont se traduire par la création de nouveaux postes d’opérateurs d’assemblage, de conducteurs de ligne et de techniciens de maintenance.

Delle Fil SAS (90)

Le site Von Roll France, Delle Fil SAS, implanté à Delle dans le Territoire de Belfort faisait l’objet d’un placement en redressement judiciaire depuis mai 2020. Ce site a été repris en mars 2022, par un groupe familial espagnol et il porte désormais le nom de Vicente Torns Group Delle Fil SAS. Le repreneur a vu le potentiel de cette acquisition dans le domaine de la fabrication des fils de bobinages pour le domaine électrique par la qualité de sa production et de son solide savoir-faire avec la prévision d’une hausse significative de l’activité. Des investissements sont déjà en cours de réalisation pour acquérir des machines et opérer une diversification sectorielle. 78 emplois ont été sauvés auxquels s’est ajoutée l’embauche de 5 personnes supplémentaires.

JG Aviation (70)

Basé sur l’aérodrome de Gray en Haute-Saône, JG Aviation est le site européen de référence pour la maintenance des avions d’affaires du constructeur suisse Pilatus. L’entreprise vient de procéder à un nouvel investissement avec la construction d’un nouveau bâtiment en vue de diversifier ses activités. 6 M€ ont été nécessaires pour cet investissement qui permettra de concevoir et produire des équipements pour l’aménagement et la finition des jets avec la capacité à accueillir de nouveaux constructeurs. Dans le cadre de ce projet, 8 personnes ont déjà été recrutées par l’entreprise.

Apco Technologies SAS (71)

La société suisse APCO TECHNOLOGIES est spécialisée dans la fabrication de systèmes électromécaniques complexes. Implantée à Crissey depuis 1993, la filiale regroupe plus de 70 personnes dédiées aux activités du secteur de l’énergie. Le marché de l’énergie français représente un potentiel très fort pour l’entreprise, raison pour laquelle APCO TECHNOLOGIES a lancé l’implantation d’un bureau d’étude sur son site de Crissey. Plus de 10 personnes ont été recrutées entre 2020 et 2021, avec à la clé le recrutement de 10 personnes supplémentaires en 2022.

Othe Rangements (89)

Arts & Rangements en redressement judiciaire a été reprise fin 2016 par le spécialiste belge du rangement sur-mesure Camber (New Sobelwood). Une nouvelle structure, Othe Rangements, a été créée en vue de pérenniser l’emploi et redévelopper le site. Plusieurs investissements impulsant une nouvelle dynamique à l’entreprise ont été faits. Une 1re série d’investissements de 2017 à 2020 pour renouveler et moderniser totalement l’outil industriel. Pour faire face à sa croissance, un nouveau projet d’extension, cette fois, est prévu sur 2022-2023 confirmant le renouveau et les ambitions de l’entreprise. Ce nouveau départ a permis l’embauche d’une quinzaine de personnes qui devrait être suivie par une nouvelle salve de recrutement d’une dizaine de personnes.

Anvis Decize SAS (58)

Anvis Decize SAS, (entreprise du Groupe Hahn GMBH depuis un MBO en septembre 2020) est implantée à Decize. Son domaine d’expertise réside principalement dans les solutions antivibratoires et manchons compensateurs notamment dans le domaine ferroviaire, le transport, le nucléaire, la défense, etc. Afin d’impulser une nouvelle dynamique à son développement, Monsieur Hahn a fait le choix d’investir dans la construction d’une nouvelle usine (d’environ 12 000 m2) à Decize. Non seulement il pérennise ainsi l’emploi dans cette région, mais aussi génère une dizaine d’emplois permettant à l’entreprise de renforcer ses capacités de recherche & développement et de diversifier son activité.

Sophysa (25)

Sophysa est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de valves neurologiques et de dispositifs de monitoring de la pression intracrânienne. Présente dans plus de 70 pays, la société réalise un CA consolidé de 28 M€, dont 90 % à l’export, avec un effectif de 225 personnes. Pour consolider ses positions à l’international et conquérir de nouveaux marchés, l’entreprise a besoin de développer sa capacité de production et d’investir dans des équipements d’automatisation visant à optimiser ses processus. C’est pourquoi Sophysa a lancé la construction d’un second bâtiment industriel lui permettant de tripler sa capacité de production à dix ans et de doubler son effectif sur site, qui passerait de 150 à 300 personnes. Cette augmentation de capacité permettra également à Sophysa de rapatrier la fabrication de composants actuellement produits à l’étranger, afin de réduire sa dépendance et contribuer ainsi à la souveraineté sanitaire française.