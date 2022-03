Les nageurs du Centre Nautique Chalonnais s’illustrent sur le circuit Avenirs & Jeunes N°2.

4 nouveaux qualifiés pour les championnat de France iront défendre les couleurs chalonnaises !

Ils étaient 55 chalonnais du Centre Nautique à être engagés dimanche dernier à Mâcon pour le Circuit Avenirs & Jeunes N°2. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette compétition fût riche en résultats et en performances.

En effet, suite au Circuit Jeunes de Mâcon, le club nautique chalonnais présentera 4 nouveaux qualifiés aux Championnats de FRANCE Jeunes qui se dérouleront à Pau du 13 au 17 Juillet 2022 :

- Marion Legrand se qualifie au 50M Brasse en 36’’70.

- Blandine Boggio se qualifie au 200M Brasse en 2’51’’27.

- Oscar Defois-Pernot se qualifie au 200M Brasse en 2’33’’36.

- Sarah Hoareau, déjà qualifiée, ajoute une épreuve supplémentaire, le 200M NL en 2’20’’29.

Félicitations à ces 4 nageurs qui sont scolarisés au Collège Jean VILAR, partenaire du club chalonnais où se trouve la Section Sportive de Natation.

Pour information, sachez que le Cercle Nautique Chalonnais se rendra à partir de ce jeudi 17 mars et jusqu'au dimanche 20 mars à St Raphaël où se dérouleront les Championnats de France N2 avec 6 autres nageurs qualifiés :

Sawsane EL GAMAH (50 et 100 mètres papillon), Lorine PICARD (50 et 100 mètres dos, 50 et 100 mètres nage libre), Thomas FREROT (50 et 100 mètres brasse), Guillaume WAGNER (100 et 200 mètres dos), Alix PREDINE (200 mètres 4 nages et 200 mètres dos), Emilie MIR (200 mètres papillon).

Souhaitons bonne chance aux jeunes nageurs chalonnais !



J.P.B