Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : K.D.L.B, la boutique de prêt à porter ouvre ses portes ce mercredi matin à 10 heures

Ce mercredi matin, à 10 heures, la jolie boutique K.D.L.B (Abréviation détournée de « Que de la Bombe » va ouvrir ses portes 14 place du Chatelet à Chalon-sur-Saône. Dans une surface commerciale de 200 mètres carré, Sabrina Hakim, la gérante, propose à sa clientèle du prêt-à-porter masculin et féminin.

Dans ce nouveau commerce chalonnais qui propose une sélection multimarques de vêtements pour femmes et hommes stylés, vous trouverez également de nombreux accessoires tels que: sacs, pochettes, bijoux, maroquinerie, chaussures, chapeaux… Sonia et Hansba, les vendeuses, sauront être à votre écoute pour vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières tendances du moment.

Dans ce magasin très bien agencé, vous trouverez toute une gamme de vêtements tendances qui conviennent parfaitement à l’homme et à la femme moderne.

Ce magasin est ouvert le lundi de 14 heures à 19 heures et du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures. Samedi, ouverture non stop de 10 heures à 19 heures. Tél 03 85 93 39 40.

J.P.B