FORMATION PROFESSIONNELLE : Les centres Afpa de Bourgogne-Franche-Comté ouvrent leurs portes le 17 mars

Jeudi 17 mars 2022

Journée Portes Ouvertes dans les centres Afpa

Le 17 mars prochain, l’Afpa Bourgogne-Franche-Comté (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) organise la première Journée Portes Ouvertes (JPO) de l’année dans ses centres de formation. Les visiteurs pourront découvrir de nombreux métiers et s’informer sur les offres de formation disponibles dans les secteurs qui recrutent. Les personnes en quête de qualification, d’un nouveau projet professionnel, d’un contrat en alternance, auront l’opportunité de rencontrer des stagiaires et des formateurs et obtenir toutes les informations pratiques pour bénéficier d’une formation avec un emploi à la clé !

Des rendez-vous à distance et en centre

La visite dans le centre Afpa peut être complété par des webinaires qui se dérouleront sur toute la journée. Les inscriptions et les connexions aux webinaires se font via le site dédié (à consulter en cliquant ici).

Les webinaires :

- Pourquoi se lancer dans une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) ?

De 10h à 11h et de 15h à 16h

- L’Alternance à l’Afpa, un pari gagnant

De 9h à 10h et de 14h à 15h

- Je suis salarié·e et je souhaite changer de métier

De 12h30 à 13h30

- Tout comprendre sur le CPF (Compte Personnel de Formation)

De 11h à 12h et de 16h à 17h

Les webinaires seront disponibles en replay après l’événement.

Découvertes et conseils personnalisés dans les centres

Les visiteurs qui se rendent dans le centre Afpa le plus près de chez eux (Belfort, Besançon, Chevigny, Migennes, Montceau, Nevers ou Vesoul-Navenne) pourront :

- Visiter le centre et les ateliers de formation,

- Echanger avec les formateurs, les stagiaires et nos partenaires,

- Prendre connaissance des places disponibles en formation,

- Avoir des renseignements précis sur les différents dispositifs de financement,

- Obtenir des conseils personnalisés pour faciliter l'accès à l'ensemble de l'offre d’accompagnement et de formation.



Susciter des vocations dans des filières porteuses d’emploi

Les centres Afpa de la région proposent un grand nombre de formations dans de nombreuses filières.

Elles ont pour objectif d’être opérationnel rapidement afin d’accéder à un emploi en adéquation avec les besoins des entreprises.

Restauration / Transport, logistique / Bâtiment et TP / Informatique, numérique, télécommunications / Services aux entreprises et aux particuliers / Commerce, vente, distribution / Industrie / Assistanat, gestion, comptabilité / Insertion professionnelle / Horlogerie / Sécurité / RH.

Les centres disposent également d’une offre importante de dispositifs d’accompagnement, pour sécuriser le projet professionnel et accéder à l’emploi.

Les centres Afpa mobilisés le jeudi 17 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h :

- Centre Afpa de Belfort (90) – 1, rue Ernest Thierry-Mieg

- Centre Afpa de Besançon (25) – 19, avenue de l’Observatoire

- Centre Afpa de Chevigny-St-Sauveur (21) - 2 rue du château

- Centre Afpa de Migennes (89) – 89, avenue Jean Jaurès

- Centre Afpa de Montceau-les-Mines (71) – 1, rue du petit bois

- Centre Afpa de Nevers (58) – 5, route de Sermoise

- Centre Afpa de Vesoul-Navenne (70) – 42, rue Victor Hugo

Inscriptions et Informations pratiques sur www.afpa.fr/jpo

A propos de l’Afpa

Etablissement public industriel et commercial depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public de l’emploi, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes), est un opérateur majeur de l’accompagne-ment et de la formation professionnelle en France. Elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 70 ans, à se qualifier, à trouver un emploi et se reconvertir.

En 2019, l’Afpa a formé 113 500 personnes, dont 72 000 demandeurs d’emploi et 41 500 salariés. Elle accueille chaque année 3 000 personnes en situation de handicap.

Ses parcours d’accompagnement (Prépa Compétences, PEC VAE, Déclic pour l’action, La Promo 16.18) ont permis à 63 000 personnes de retrouver le chemin de l’emploi. Acteur majeur de l’alternance et des transitions professionnelles présent sur tout le territoire avec plus de 200 implantations, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6 000 entreprises.

Sa nouvelle stratégie « Villages Afpa » lui permet de créer, aux côtés de nombreux acteurs, partout en France, les tiers-lieux de l’insertion sociale et professionnelle et de l’entreprenariat.

Plus d’informations sur www.afpa.fr