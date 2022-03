17 mars, toutes et tous mobilisés pour les salaires !

Dans toute la France, quotidiennement, on apprend des fermetures d’entreprises. Si certaines sont en difficultés financières n’ayant pas pu bénéficier des aides de l’État, de grands groupes ne sont pas dans la même situation. Les capitalistes qui dirigent les multinationales, eux, sans honte utilisent la crise sanitaire, ou maintenant, les conséquences de la guerre pour continuer de multiplier leur profit.

La rentabilité à deux chiffres guide toujours les actes de fermeture ou de délocalisation.

Un exemple dans notre département qui illustre bien cette volonté des grands groupes à piétiner l’emploi : l’entreprise EUROSERUM du groupe Sodiaal a appris sa fermeture lors d’un CSE de groupe. Pourtant aucune la situation financière n’est pas inquiétante, l’entreprise fait du bénéfice sur le site, mais veut supprimer 119 emplois pour protéger une éventuelle chute du marché.

C’est inacceptable !

Se battre pour les salaires

Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les augmentations des prix des produits de première nécessité, de l’énergie comme l’alimentation et finalement, du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs·ives, privé·es d’emploi et retraité·es.

Personne n’ignore que seuls les salaires, les pensions, les aides et allocations continuent de stagner ou même de baisser au regard de l’inflation.

Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble pour l’augmentation générale des salaires, des pensions et des allocations pour les privé·es d’emploi.

- Pour un SMIC à 2000€ brut

- Pour l’augmentation générale des salaires, des pensions, des allocations

et des bourses d’étude.

- Pour un emploi pour toutes et tous

- Pour la réduction du temps de travail à 32h

- Pour la retraite à 60 ans à taux plein

- Pour le renforcement des services public

Pour toutes ses raisons l’UD CGT 71 appelle :

Rassemblement et manifestation

départementale devant Euroserum à 10h 30 (Saint Martin Belle Roche)