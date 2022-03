Les lycéens de Mathias ont hissé les couleurs de l'Ukraine

L'opération militaire lancée par la Russie le 24 février en Ukraine a placé ce pays d'Europe de l'Est au centre des préoccupations internationales. La population ukrainienne est prise au piège dans des villes bombardées, détruites, avec des maternités transférées en sous-sol, l’eau et les communications coupées, la nourriture qui manque… Tout cela suscite en Europe une forte vague de solidarité. Manifestations, collectes de matériel et de produits de première nécessité, accueil de centaines de milliers de réfugiés témoignent d’un engagement salutaire de la société civile européenne.

"Nous souhaitions nous aussi aider, à notre échelle, le peuple Ukrainien" a lancé le Collectif d'élèves du lycée Mathias. Une première opération symbolique a été menée en attendant d'autres qui suivront. Depuis lundi, dans le hall du lycée, des cartons sont mis à disposition afin de collecter les dons qui seront ensuite remis à la Protection Civile.

En attendant, les couleurs de l'Ukraine flottent sur Mathias...