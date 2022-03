Succès de la première exposition du groupe facebook Chalon en photos

Situé face au musée Nièpce, sur les quais des messageries, l’exposition restera sur place 1 mois à la vue du public !

Jean Marc Lequime, Vincent Muthelet et Christian Ninot, tous les trois photographes, regrettant de ne pas avoir d’endroit dédié et convivial pour partager leurs photographies de la région chalonnaise, ont décidé de créer le groupe facebook Chalon en Photos.

Ce groupe, veille à garder intact une convivialité à toute épreuve en se préservant de tous types de polémiques, de publicités et autres sujets hormis la photographie, qui souvent polluent les autres groupes.

Ces photographes de talent incitent aux membres du groupe Chalon en Photos à partager simplement leur vision de la ville de Chalon sans se préoccuper si les photos sont faites avec un téléphone ou avec un appareil photographique dernier cri.

Aussi, mercredi 16 juin, à 11 h 30, quai des Messageries à Chalon-sur-Saône, à l’initiative de la Mairie de Chalon-sur-Saône et en étroite collaboration avec le service communication, se tenait l’inauguration de la nouvelle exposition Chalon en photos qui sera présentée au public pendant 1 mois.

Sur place, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône était assisté de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Paul Thébault, Conseiller Municipal Délégué, Chargé du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité... mais aussi de tous les photographes qui exposaient leur œuvre : Anne-Laure Lelay « Quand la Ville dort ! » , Benoit Vernot « Les feux de la Rampe », Christian Ninot, « 5 H 50, un dimanche, vue sur le pont de Bourgogne », Fabien Joseph « L’instant T », Isabelle Gardella « L’Appel de l’ Eau », Jean Marc Lequime « Le ciel et les reflets », Jerôme Fontenille « Rue piétonne de nuit, quartier Saint-Laurent » , Joëlle Galland « La coulée verte », Manon Bugaut « Cache-cache dans Chalon », Nicolas Messner « Cloître » , Olivier Charton « Saint-Laurent la nuit », Patrick Seurre « Seul le bruit de l’eau », Samuel Allart « L’essor de la Saône », Sébastien Burdy « Place Saint-Vincent », Vincent Muthelet « L’Eté des ours », Thomas Beck « La place Saint-Vincent un soir de décembre 2021 », Serge Westrich, « Retour de marché ».

Cet événement commençait par la visite de l’exposition,

S’en suivait la cérémonie des discours,

Extraits des discours prononcés :

Gilles Platret : « Juste un petit mot car le but c’est de lancer l’exposition mais je laisserai ensuite la parole aux membres du groupe. D’abord je voudrais remercier les fondateurs car c’était une très belle initiative et on en parlait tout de suite avec monsieur Muthelet, l’idée n’est pas de juger, l’idée c’est de donner la possibilité à qui aime sa ville et qui a un coup d’œil sur sa ville, la possibilité de s’exprimer et de partager. C’est quand même cela le grand intérêt du réseau social, c’est le partage. D’ailleurs, je suis le groupe depuis un petit moment maintenant et j’apprécie précisément que l’on soit concentré sur l’image, rien que sur l’image et que toutes autres considérations n’a pas d’importance et ne doit pas rentrer dans ce groupe […] C’est aussi cette proposition des membres du groupe et je les en remercie, c’est d’exposer des images issues du groupe et c’est aussi pour nous de continuer notre volonté qui est la nôtre, de mettre l’image en valeur partout dans Chalon […] C’est cela aussi cette exposition aux bords des quais, c’est de ne pas aller dans un lieu spécifique mais de surprendre le passant et l’invité à s’arrêter quelques instants pour découvrir un point de vue de la ville et trouver où cela se trouve ! C’est vraiment l’objet de la présence de cette exposition sur les quais et on demeurera dans cette optique là […] Voilà, l’exposition est vraiment très présentable et du fond du cœur, merci au groupe, longue vie au groupe et tout ce qui peut valoriser Chalon et qui peut réunir les gens ce sont des bonnes choses. Donc bravo au groupe et merci beaucoup ! ».

Jean Marc Lequime : « Merci à tous d’avoir adhéré à notre groupe et comme disait

Monsieur le Maire, on ne voulait pas de polémiques, de petites annonces hors sujet… donc on a décidé de garder un groupe d’administrés, ce qui veut dire que toutes les publications, on les valide ou pas, d’ailleurs certains sont peut-être déçus de ne pas avoir vu passer leur publication. C’est juste que les petites annonces, les publicités, les selfies… sont sans réels intérêts. Par contre nous demandons aucun critère de qualité, chacun fait des photographies comme il le veut et avec le matériel qu’il a en dotation dans le but de les publier [...] Je précise que si le but est de faire des photographies de Chalon, nous autorisons aussi jusqu’à 20 kilomètres autour donc n’hésitez pas à aller faire des balades dans les campagnes avoisinantes Allériot, Lux… il y a tellement de belles choses ! Parlez-en autour de vous, si vous avez une belle photo, il faut la publier comme cela tout le monde peut en profiter et tout le monde voit de belles choses. Grand merci aussi à Vincent qui a géré l’événement et à Christian. Merci à tous ! ».

Vincent Muthelet : « C’est sous l’impulsion de Jean Marc que le groupe a été créé ! Tous les deux, on a voulu un groupe convivial où il n’y a pas de jugement. Du coup, on essaye de maintenir cela au maximum. Je voudrais aussi remercier le service de la Com de la Mairie de Chalon-sur-Saône pour sa disponibilité à toute épreuve. Merci à tous ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B