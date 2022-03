Les retraités CGT du Chalonnais appellent à manifester le 24 mars à Dijon

En préambule à notre communiqué de presse rappelons qu’en Ukraine plusieurs centaines de victimes civiles sont d’ores et déjà à déplorer, la CGT et d’autres Organisations Syndicales expriment leur soutien aux populations, travailleurs et à leurs syndicats qui sont d’ores et déjà victimes, comme elles le sont toujours lors des conflits. La CGT appelle à l’arrêt immédiat de cette agression et au retrait des troupes russes du territoire ukrainien.

Dans le même temps poursuivons nos luttes engagées depuis des années : Pour nos retraites, notre pouvoir d’achat, pour une hausse de nos pensions

Manifestons ensemble le 24 mars à Dijon

A Chalon sur Saône comme sur toute la France, nous retraités-ées vivons de plus en plus mal, nos fins de mois sont de plus en plus difficiles. Comme l’ensemble des retraités-ées, en 15 ans, nous avons perdu entre 10 et 12 % de notre pouvoir d’achat, soit l’équivalent d’un mois de pension.

Dans un même temps, le gaz, l’électricité, les mutuelles, l’alimentation, les loyers, l’essence ne cesse d’augmenter aggravant nos conditions de vies.

Après des années de travail, notre quotidien est loin d’être celui que l’on nous présente sur les revues glacées prétendant que nous vivons une « retraite heureuse ».

Le théâtre, le cinéma, les restaurants, les vacances, les voyages et croisières ne sont pas pour nous.

Comment vivre avec une retraite ou une pension de réversion souvent en dessous de 1000€.

De plus, que l’on habite aux Charreaux, à la cité des Varennes, au clair logis, au stade ou fontaine aux loups etc.……. souvent les services publics n’existent plus, supprimés au nom de la réduction des dépenses publiques, nous obligeant souvent à nous rendre au centre-ville pour y accéder.

Mais pour nous déplacer, les transports en commun ne correspondent jamais à nos besoins de personnes âgées (arrêts trop éloignés, cadence non adaptée, trop d’attente entre chaque passage, prix trop élevés, les centres commerciaux sont mieux desservis que les services publics, un exemple l’accès au cimetière nord etc.…).

De plus, pour pallier au manque de services publics de proximité on nous oblige à tout faire nous-même par internet, la dématérialisation est un vrai calvaire pour beaucoup d’entre nous, le contact humain n’existe plus, toujours au nom de la réduction des dépense publiques.

Nous subissons également le désert médical, Chalon compte de moins en moins de médecins et de spécialistes, nous obligeant parfois de nous rendre aux urgences à l’hôpital où depuis le 1er janvier 2022 nous devons payer un forfait de 20€ si nous ne sommes pas hospitalisés.

Nous ne sommes ni nantis, ni privilégiés, mais nous ne voulons pas non plus devenir des vaches à lait, notamment dans les EHPAD, surtout suite à la baisse de notre pouvoir d’achat.

Pourtant l’argent existe en France pour financer la sécurité Sociale, les transports, les hôpitaux, les services publics de proximité. N’est-il pas temps de prendre, pour une fois, l’argent aux riches, aux actionnaires, dans les paradis fiscaux, plutôt qu’aux retraités ?

Nous avons droit à vivre une retraite digne et non la contrainte de retourner au travail après 60 ans pour continuer à survivre !

Le 24 mars 2022, sur toute la France, les retraités sont appelés, par 9 organisations syndicales à manifester dans chaque région.

Pour nous chalonnais, nous manifesterons à Dijon, la CGT organise un déplacement par bus, inscrivez-vous nombreux auprès de l’Union Locale CGT au 03 85 41 32 21 ou auprès d’Alain MEDICI responsable des retraités sur Chalon au 06 83 40 03 35 pour exiger :

- Une augmentation immédiate de 300€ sur nos retraites

- La suppression de la CSG

- La défense et l’amélioration de la sécurité sociale

- La mise et le développement de services publics de proximité