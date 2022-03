AVIS DE DECES - Monsieur Jacques DUC

CHÂTENOY-LE-ROYAL, - VIREY-LE-GRAND, - CHALON-SUR-SAÔNE, - SAINT-DENIS-LÈS-BOURG



Madame Monique Duc,

son épouse ;

Dominique et Christian Jannin,

Catherine Duc et Michel Leblond,

Didier et Annie Duc,

ses enfants ;

Julien, Charlotte et Alpha, Charlène et Emilian, Maxime, Emma et Aurélien, ses petits-enfants ;

Lenny, Lison,

ses arrière-petits-enfants ;

sa belle-sœur ;

ses nièces et neveux,

vous font part du décès de

Monsieur Jacques DUC

à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 16 mars 2022 à 15h30 en l'église de Châtenoy-le-Royal suivie de son inhumation.

Jacques repose à la chambre funéraire de l'hôpital William Morey.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir son fils,

Eric

décédé en 1987.