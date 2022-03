Nouveau séisme d'ampleur dans le secteur de Fukushima au Japon

Un séisme de magnitude 7,4 enregistré dans l'est du pays fait quatre morts et plus de 100 blessés. L'Agence japonaise de sûreté nucléaire a précisé qu'aucune anomalie n'avait été détectée à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui n'est plus en fonctionnement depuis le tsunami de 2011.