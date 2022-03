AVIS DE DECES - Monsieur Jacques LELÉGARD

GIVRY, MENNECY, SAINT-VRAIN, VILLIERS-SUR-MARNE



Yvette, son épouse ;

Sylvie sa fille et

Jésus son gendre ;

Fabien et Christelle,

Aurélie et Julio,

ses petits-enfants ;

Anaël, Léana, Noéli,

Mila et Noam,

ses arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques LELÉGARD

survenu à l'âge de 90 ans.

Jacques repose à la chambre funéraire Mansuy à Dracy-le-Fort.

La cérémonie civile aura lieu en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey lundi 21 mars 2022 à 11h15.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie l'ADMR de Buxy et le service infirmier de Givry.