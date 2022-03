AVIS DE DECES - Madame Renée GRILLOT née GAUTHERON

CHALON-SUR-SAÔNE, - SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE



Daniel Bardet,

Josette Bardet,

Maryse Bardet,

son neveu, ses nièces et leurs enfants ;

Serge et Germaine Mercier et leurs enfants ;

Lionel Gautheron,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée GRILLOT

née GAUTHERON

survenu à l'aube de ses 98 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 19 mars,

à 14h30, en l'église de Saint-Étienne-en-Bresse.

Renée repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour son époux,

André

décédé en 1994.