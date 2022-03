Guerre d'Algérie : une cérémonie à Chalon-sur-Saône pour célébrer le 60ème anniversaire de la fin du conflit

La Ville de Chalon-sur-Saône commémorait ce samedi 19 mars le 60ème anniversaire des Accords d'Évian et du cessez-le-feu en Algérie. Une cérémonie officielle a eu lieu sur la Place de l'Hôtel de Ville, l'occasion de décorer quatre anciens combattants. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

À l'occasion de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, marquée cette année par le 60ème anniversaire du cessez-le-feu de la Guerre d'Algérie, une cérémonie a eu lieu à Chalon-sur-Saône ce samedi 19 mars à 10 heures sur la Place de l'Hôtel de Ville.

Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu entre la République Française, présidée par Charles de Gaulle, et le troisième et dernier gouvernement provisoire de la République Algérienne, présidé par Benyoucef Benkhedda, entrait en vigueur, à la suite de la signature, la veille, 18 mars, des Accords d'Évian.

Accueilli en France métropolitaine avec soulagement par la grande majorité de la population, le cessez-le-feu met officiellement fin aux «opérations militaires et à la lutte armée sur l'ensemble du territoire algérien». Pour des centaines de milliers d'appelés, c'est la perspective d'un retour rapide dans leurs foyers et la fin des combats.

Pour autant, les violences ont continué et frappé sans distinction l'ensemble des populations locales. Des violences marquées entre autres par les attentats de l'Organisation armée secrète (OAS), qui refusera ces accords et appliquera une stratégie jusqu'au-boutiste de la terre brûlée, contre la population musulmane, le début du massacre des familles de Harkis, ces supplétifs autochtones engagés aux côtés de l'armée française, la Fusillade de la rue d'Isly et le Massacre d'Oran.

Ces accords au forceps qui ouvraient la voie vers l'indépendance de l'Algérie vont précipiter le départ de centaines de milliers de pieds-noirs.

La cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saônee, Olivier Tainturier, du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, du député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Raphaël Gauvain, du sénateur de Saône-et-Loire, Marie Mercier, de la conseillère régionale, Francine Chopard, représentant la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, du conseiller communautaire, Pascal Boulling, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, et du lieutenant-colonel Éric Jaillard, commandant en second de la Base pétrolière interarmées, représentant l'ingénieur en chef de 1ère classe OIivier Naegellen Roy, chef de corps de la la Base pétrolière interarmées et commandant d'armes de la place de Chalon-sur-Saône.

Et dans l'assistance, de nombreux élus et des représentants d'associations d'anciens combattants, prisonniers, déportés, résistants et victimes de guerre.

Ce fut aussi l'occasion pour le lieutenant-colonel Éric Jaillard de faire Chevalier de la Légion d'Honneur le sergen-chef S.N. et de remettre une médaille militaire à Guy Mazure, Gérard Stanislas et Jean-Claude Reynaud que les lecteurs d'Info Chalon connaissent bien.

Ce même 19 mars 1962, le général Charles Ailleret faisait transmettre à toutes les forces de l'ordre sur le territoire algérien son ordre du jour n° 11, mettant fin à plus de sept années de combats.

C'est Gérard Mollard qui a été chargé de lire cet ordre du jour.

Quant au sous-préfet Olivier Tainturier, il a lu le message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de Florence Parly, ministre des Armées.

Juste avant le dépôt de gerbe commémoratives des associations et des autorités, l'appel des morts pour la France a été fait par Jacques Dubois et Jacques Drapier.

Après la sonnerie aux morts, la minute de silence et l'hymne national, la cérémonie s'est terminée par les honneurs aux autorités et le salut aux portes-drapeaux.



