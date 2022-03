Le printemps débute sur les chapeaux de roue en Saône et Loire

Soleil radieux et températures printanières au menu de la semaine.

C'est le printemps ! Période tellement attendue qu'en Saône et Loire, le soleil a prévu de nous gâter cette semaine. Des températures maximales qui devraient avoisiner les 17 à 20°c tout au long de la semaine... et surtout un ciel ensoleillé ! Une situation qui va perdurer jusqu'à la fin du mois, date à laquelle une perturbation est attendue... mais d'ici là ! Bonne semaine à toutes et à tous.