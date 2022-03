L’Office National des Anciens Combattants a rencontré les élus du conseil municipal des jeunes de Saint Rémy.

Thomas Brugger, le directeur de l'Office national des Anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) de Saône-et-Loire est venu à Saint Rémy pour rencontrer les jeunes du CMJ dans le cadre d’une formation sur les commémorations patriotiques inhérentes à leur statut d’élus.

Thomas Brugger a débuté par un sondage des connaissances des jeunes sur les dates et évènements marquants de notre pays pour ensuite enchainer sur un exposé déclinant les diverses actions de l’ONACVG. Il a donné et expliqué les trois grands axes.

La mission sociale par un suivi personnalisé de chaque ressortissant et la proposition d’interventions financières variées (secours, aides, participations, avances remboursables et prêts sociaux). L'ONACVG est également sollicité dans la mise en œuvre du statut de pupille de la Nation, pour les victimes d’actes terroristes, pour rendre visite dans les EHPAD labellisés "Bleuet de France"….

La mission de reconnaissance et réparation (décorations, les décisions en matière de retraite du combattant ainsi que l'attribution des mentions « Mort pour la France », « Mort pour le service de la Nation », et « Mort en déportation»…).

La mission de mémoire en transmettant des valeurs de civisme, de respect, de solidarité, d’engagement aux jeunes générations, en partageant la mémoire des conflits passés pour promouvoir la paix, en commémorant les grandes dates et les événements qui ont fait notre histoire récente (11 novembre 1918, 18 juin 1940, 8 mai 1945 etc.), en valorisant les lieux de mémoire.

Les jeunes ont expliqué comment ils voyaient leur participation et le déroulement d’une cérémonie : « il faut être là, il y a des porte-drapeaux, l’harmonie pour les sonneries et la marseillaise, il y a des dépôts de gerbes, de fleurs… , on lit le nom des morts pour la France» ce qui a permis au directeur de l’ONACVG de poursuivre sur le protocole des cérémonies commémoratives. Pour se faire il avait amené une maquette représentant un monument et tous les protagonistes qui peuvent être présents. Une interaction entre lui et les jeunes sur cette maquette, la reconnaissance des divers membres représentant les autorités et la place qu’ils vont occuper lors d’une cérémonie.

Une formation riche en renseignements qui va leur servir tout au long de leur vie de citoyen et qui a fortement intéressé Jérôme Vincent adjoint responsable des commémorations.

C.Cléaux