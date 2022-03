AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Louis PONSARD

CHAUDENAY



Danielle, son épouse ;

Christian et Christine,

Jean-Pierre et Yolande,

Evelyne et Roberto,

Nadine et Olivier,

Thierry et Nadine,

ses enfants ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères, sa sœur ;

ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis PONSARD



survenu le 19 Mars 2022, dans sa 88ème année.

Ses obsèques civiles auront lieu le jeudi 24 mars 2022,

à 11h15, en la salle du crématorium de Crissey, dans l'intimité familiale.

Ni fleurs, ni plaques.

Mr PONSARD repose à la chambre funéraire de Chagny