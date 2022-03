Confiez vos aménagements intérieurs à Idée Nomade

Originaire de Laives, Stéphanie Serrier met toute son expertise au service d’aménagements intérieurs chaleureux et vivants alliant passé et contemporain.

« Tous les objets anciens racontent une histoire » nous confie Stéphanie Serrier, et sa signature est bien de mixer nouveauté et récupération. Toujours à l'affût des tendances, auparavant commerciale pour une marque de revêtement de sol suédois, elle a osé « sauter le pas » de s’installer à son compte. Soutenue par son conjoint, elle crée Idée Nomade, il y a plus d’un an ; pour faire également honneur à son papa, bien connu des chalonnais et notamment dans le milieu de la Boule Lyonnaise, qui le lui conseillait.

Très inspirée par la décoration scandinave et par tous ses voyages où elle puise ses idées d’aménagement pour donner un supplément d’âme aux lieux qui lui sont confiés, Stéphanie Serrier, aujourd’hui basée en Isère, se déplace un peu de partout pour des projets professionnels ou particuliers, mais c’est surtout sur le bassin chalonnais qu’elle aime à revenir. Et la décoration, elle est tombée dedans depuis toute petite ! En effet, elle compte du côté maternel plusieurs parents antiquaires et se souvient avec nostalgie de sa grand-mère qui allait souvent visiter des salles des ventes.

Idée Nomade se nourrit de ses souvenirs d’enfance, de voyages, des lieux aux meubles anciens et des ambiances familiales, mais aussi de son goût pour les nouvelles tendances et la couleur. Récemment, elle a travaillé sur le projet de rénovation du bar-brasserie Toqu’Art de Cathy Cardoso, sur le Quai Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône. « Quand je me suis rendue sur le lieu pour la première fois, j’ai de suite imaginé une décoration à la fois vintage avec de nombreuses pièces de récupération pour un côté très chaleureux. », nous explique-t-elle. Stéphanie Serrier a eu très à cœur de travailler sur ce projet pour lequel elle a eu carte blanche.

De plus, il y a une histoire dans cet établissement ! Quand je me suis retrouvée dans ce lieu avec Cathy, pour laquelle j’ai une très profonde amitié, je me suis souvenue que mon papa – qui était un joueur de Boules Lyonnaises – s’y retrouvait avec des amis boulistes pour passer de bons moments. Il y a eu plein de formidables synchronicités pour l’une et pour l’autre », autant de signes du destin d’une réussite certaine et qui salue « une amitié depuis plus de 23 ans, très forte et très riche, avec des moments de joie et de tristesse qui ont fait notre force et nos valeurs», poursuit-elle.

Mail : [email protected] Instagram : idee_nomade Facebook : idée nomade imparfaite Site internet en cours : www.idnomade.fr