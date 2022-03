Samedi 9 avril 2022, Séminaire de Kalah organisé par le Club U2R Self Défense

Unique en Bourgogne Franche Comté, le Club U2R Self Défense organise un Séminaire de Kalah , en présence de Pascal Bourasse , Responsable Kalah France et son assistant.

Qu’est ce que le Kalah ? Le Kalah est en passe de devenir internationalement reconnu comme l’un des systèmes les plus efficaces de combat. Il est enseigné au sein d’unités forces spéciales militaires, ainsi que dans les forces de police dans le monde. En combinant et en améliorant ces styles de combats, en les rendant plus rapides, et plus efficaces, il augmente les chances de survie face aux attaques avec une énorme violence!

Le Kalah est aussi connu comme l’un des styles de combat les plus efficaces quand il s’agit de survie dans des situations extrêmes! Il est, pour tous ceux qui veulent apprendre à se défendre, à survivre, tout en acceptant et comprenant qu’ils peuvent perdre leur vie en un instant, face à des attaques extrêmement dures et violentes pouvant se produire à tout instant et de façons inattendues.

Ce n’est pas un sport, un art martial ou une forme d’entraînement d’autodéfense. C’est un système d’état d’esprit de combat.

Le Kalah vous apprend à reconnaître l’agression et à répondre de manière adéquate à ce comportement agressif. Il vous donne la possibilité de vous défendre vous et vos proches avec les principes et les compétences requises en cas de besoin

Il n’y a pas de règles quand on se défend, tout comme l’attaquant n’a pas de règles. L’attaquant utilise tous les moyens possibles pour atteindre son objectif. C’est pourquoi la légitime défense n’est pas facile et la survie n’est pas une tâche facile.

Les cours KALAH sont pertinents pour être réalistes, efficaces.

Ce Séminaire ouvert à tous et toutes se déroulera dans l’enceinte du Club Synergy’Fit, 38 Rue Saint Jean des Vignes à Chalon Sur Saône le Samedi 9 Avril de 13h à 15h30 Participation aux frais 45€ par personne. Réservation obligatoire

Contact [email protected] ou 06.22.88.49.71

JCR