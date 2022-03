La section performance escalade du CAF Chalon équipe !

Ce week-end, le rendez-vous était donné à Cormot le Grand (21), site d’escalade majeur de la Région, que le Club Alpin de Chalon a en charge d’équiper et d’entretenir.

Un lieu donc parfait pour initier les jeunes grimpeuses et grimpeurs de la section performance escalade à l’équipement de voies d’escalade en milieu naturel.

Au programme du repérage, du nettoyage, de traçage, du perçage et la fixation de points d’ancrages qui permettront par la suite aux adeptes de l’escalade en falaise de grimper de nouvelles voies !



Cette journée d’équipement était supervisée et encadrée par Denis Roy, l’un des équipeur historique de cette falaise et moniteur d’escalade pour Chalon et le Club Alpin.

Grâce à lui, les jeunes grimpeurs ont pu découvrir toutes les techniques d’équipement et prendre la mesure du travail nécessaire à création et la sécurisation de voies d’escalade en milieu naturel.



La météo aidant, cette journée a été très appréciée par les membres de la section performance escalade du CAF Chalon qui poursuivent leur formation de "grimpeur complet et performant ».



La Section Perfomance Escalade du CAF Chalon tient à nouveau à remercier la délégation déprtementale de la MAIF qui soutient ses projets.