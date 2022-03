Chalon-sur-Saône et son trial Indoor accueillent une manche du Championnat du monde

Chalon-sur-Saône et le trial indoor, c'est une Histoire d'amour qui dure. Une histoire qui fait que Chalon-sur-Saône est précurseur dans la discipline, au point d'être devenue au fil du temps un rendez-vous incontournable de la discipline. Cette année, et pour marquer le coup, organisateurs de tous bords se sont réunis autour de la table afin de réserver à Chalon sur Saône une manche du Championnat du monde, la deuxième... après celle de Nice qui s'est jouée il y a quelques temps.

Une opération menée par le Comité des foires de Chalon et bien sûr du club moto de Demigny, figure incontournable de l'événement. Contexte sanitaire oblige, cela fait 3 ans que le trial n'avait pas remis les pieds à Chalon-sur-Saône, c'est dire que cette édition 2022 relève de tout un symbole.

Au coeur du dispositif, on retrouve l'incontournable Bernard Estripeau, qui via sa société Esdeux, est devenu l'organisateur du Championnat du monde. Aux manettes dans l'organisation des 6 zones qui s'exposeront au talent des pilotes, aux fourneaux et au micro, Bernard Estripeau officie en véritable Homme Orchestre de l'événement.

Pour les passionnés de trial, Chalon-sur-Saône présente vendredi soir un plateau d'athlètes hors norme. Les meilleurs mondiaux de la discipline ont d'ores et déjà inscrits Chalon à leurs agendas. On retrouvera bien sûr, Tony Bou, jeune prodige Espagnol qui accumule déjà plusieurs dizaines de titres mondiaux mais aussi tous les prétendants au titre.

Dominique Melin, Vice-Présidente du Grand Chalon et John Guigue, adjoint au maire de Chalon sur Saône, ont salué la mobilisation de tous les acteurs afin que ce rendez-vous soit marqué comme une étape incontournable du trial mondial.

Le rendez-vous sera diffusé en direct sur 90 chaines sportives. C'est dire l'ampleur de la logistique qui entoure l'événement. Le Colisée adoptera sa configuration à 3782 places a rappelé Christine Demoron.

Billetterie :

CARRE OR (Tribune réservée – placement libre)

▪ Plein tarif Carré or : 50 €

▪ Tarif enfant Carré or (enfants moins de 14 ans) : 25 €

GRADINS (Placement libre)

▪ Plein tarif (Gradins) : 30 €

▪ Tarif réduit (Gradins) : 25 € (Comité d’Entreprise, Licenciés club de Motos et Vélos)

▪ Tarifs Enfants (moins de 14 ans-Gradins) : 15 euros

POUR ACCEDER A LA BILLETERIE EN LIGNE

POUR TOUT SAVOIR SUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE TRIAL