Samedi 2 avril 2022 : la Paroisse du Bon Samaritain vous invite à son Synode Paroissial

Un temps d’écoute, de dialogue, de réflexion en apprenant des uns et des autres et de discernement pour imaginer et proposer ce pourrait être l’Église de demain, dans son organisation, ses pratiques, ses attitudes.

Une invitation à l’appel du Pape François qui s’adresse à chacun, plus ou moins proche de l’Eglise. Une démarche qui sera mener jusqu’en 2023 afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. C’est un évènement important de l’Eglise locale et universelle, un évènement qui concerne tous les chrétiens fidèles laïcs, clercs et personnes consacrées

Comme le propose Mgr. Benoit Rivière, Evêque du diocèse d’Autun, Chalon, Mâcon : « Le chemin de la foi qui nous anime, il s’agit de le choisir chaque matin… et il s’agit de le choisir avec l’Eglise entière. Ce chemin est tellement plus beau que celui de l’enfermement dans des cercles d’idées ! Quelle joie lorsque chacun sort de sa « zone de confort » (y compris spirituelle) pour se risquer à vouloir écouter un peu sérieusement les autres ! »

Les 8 clochers que sont Varennes le Grand, St Loup de Varennes, Sevrey, Lux, La Charmée, St Rémy, Les Charreaux et Châtenoy le Royal, réunis en une seule Paroisse du Bon Samaritain se retrouverons le samedi 2 avril 2022 dès 14h30 en l’église Saint Martin de Châtenoy le Royal. La clôture est prévue à 18h15 et pour ceux qui le souhaitent une messe anticipée « En Famille » aura lieu sur place à 18h30

Pour une bonne organisation matérielle il est souhaitable de de se faire inscrire à l’adresse mail suivante : [email protected] en précisant votre nom, nombre d’adultes et d’enfants, âges et téléphone.

JC Reynaud