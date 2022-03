L'harmonie municipale givrotine va enfin pouvoir fêter son centenaire

La célébration se fera en 2 temps: une exposition les 26 et 27 mars et un concert le 2 avril

La célébration du centenaire de l'Harmonie municipale de Givry aurait dû a voir lieu en décembre 2020. Mais la COVID en a décidé autrement, et a contraint la plus vieille association givrotine à annuler les festivités à plusieurs reprises. Mais maintenant, tout cela est dernière nous, et l'Harmonie a prévu de marquer cet événement comme il se doit, avec une exposition ce week-end et un concert le samedi 2 avril.

L'exposition, qui avait déjà été présentée en novembre, se tiendra dans la Halle ronde givrotine, Elle retrace plus de cent ans d'histoire, puisqu'elle remonte jusqu'en 1860, où Isabelle Vadot, qui l'a montée avec son époux, a retrouvé les traces d'une fanfare chez les pompiers givrotins. Mais l'existence officielle d'un groupe musical dans le village, remonte au 26 novembre 1872, date de naissance de la Fanfare de Givry. En 1881, le Maire de l'époque a créé un autre groupe, la Renaissance, pour concurrencer la Fanfare, avant que les deux groupes fusionnent en 1920 pour donner naissance à l'Harmonie municipale de Givry..

Durant plus d'un mois, Isabelle Vadot a réalisé une synthèse entre tous les éléments, que l'Harmonie a pu récupérer, et les documents qu'elle a trouvés dans les différentes archives (locales et départementales) ainsi qu'à la Bibliothèque nationale de France. Au final, le visiteur pourra faire un vrai retour dans le passé, avec des affiches, des programmes, des diplômes, des articles de presse, des photographies, des instruments, des tenues,...

A noter que dimanche 27 mars, l'Harmonie donnera à 11 heures une mini aubade, dans laquelle elle jouera des extraits du concert, qui se déroulera le samedi 2 avril, et sur lequel Info-chalon.com reviendra prochainement.

En pratique :